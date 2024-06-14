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В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение
Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:23+0300
2024-06-14T10:23+0300
энергетика
ростовская область
энергоснабжение
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню пятницы. Об этом рассказал РИА Новости представитель администрации района. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских БПЛА, 70 из них — над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. "Сразу было отключено (от электроснабжения) 15 населенных пунктов, на данный момент осталось (обесточено) пять. Идет переподключение по другим линиям. С обеда у нас уже все восстановят", — сказал собеседник агентства.
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ростовская область, энергоснабжение
Энергетика, Ростовская область, энергоснабжение
10:23 14.06.2024
 
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение

Администрация: нарушенное электроснабжение под Ростовом восстановят к полудню

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню пятницы. Об этом рассказал РИА Новости представитель администрации района.
По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских БПЛА, 70 из них — над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение.
"Сразу было отключено (от электроснабжения) 15 населенных пунктов, на данный момент осталось (обесточено) пять. Идет переподключение по другим линиям. С обеда у нас уже все восстановят", — сказал собеседник агентства.
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