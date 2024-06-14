https://1prime.ru/20240614/elektrosnabzhenie-849164597.html
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение
Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:23+0300
2024-06-14T10:23+0300
2024-06-14T10:23+0300
энергетика
ростовская область
энергоснабжение
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню пятницы. Об этом рассказал РИА Новости представитель администрации района. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских БПЛА, 70 из них — над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. "Сразу было отключено (от электроснабжения) 15 населенных пунктов, на данный момент осталось (обесточено) пять. Идет переподключение по другим линиям. С обеда у нас уже все восстановят", — сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20240604/elektrichestvo-848807306.html
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba12f61964ab78dae11e8ca870e14dc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, энергоснабжение
Энергетика, Ростовская область, энергоснабжение
В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение
Администрация: нарушенное электроснабжение под Ростовом восстановят к полудню
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню пятницы. Об этом рассказал РИА Новости представитель администрации района.
По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских БПЛА, 70 из них — над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение.
"Сразу было отключено (от электроснабжения) 15 населенных пунктов, на данный момент осталось (обесточено) пять. Идет переподключение по другим линиям. С обеда у нас уже все восстановят", — сказал собеседник агентства.
В Киеве ввели экстренные отключения электричества