https://1prime.ru/20240614/elektrosnabzhenie-849164597.html

В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение

В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области рассказали, когда запустят нарушенное электроснабжение

Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:23+0300

2024-06-14T10:23+0300

2024-06-14T10:23+0300

энергетика

ростовская область

энергоснабжение

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - ПРАЙМ Обеспечение электричеством ряда населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное атакой беспилотников, планируется наладить к полудню пятницы. Об этом рассказал РИА Новости представитель администрации района. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских БПЛА, 70 из них — над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. "Сразу было отключено (от электроснабжения) 15 населенных пунктов, на данный момент осталось (обесточено) пять. Идет переподключение по другим линиям. С обеда у нас уже все восстановят", — сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240604/elektrichestvo-848807306.html

ростовская область

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ростовская область, энергоснабжение