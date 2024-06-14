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В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение
В Морозовском районе Ростовской области из-за массовой атаки БПЛА было нарушено энергоснабжение, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T07:02+0300
2024-06-14T07:03+0300
энергетика
ростовская область
энергоснабжение
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В Морозовском районе Ростовской области из-за массовой атаки БПЛА было нарушено энергоснабжение, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области, жертв нет. Губернатор уточнил, что отключения произошли в ряде населенных пунктов, в настоящий момент потребителей переключают на энергоснабжение по резервной схеме.
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ростовская область, энергоснабжение
Энергетика, Ростовская область, энергоснабжение
07:02 14.06.2024 (обновлено: 07:03 14.06.2024)
 
В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение

Губернатор: в Ростовской области нарушено энергоснабжение из-за атаки БПЛА

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодстанция
Подстанция - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В Морозовском районе Ростовской области из-за массовой атаки БПЛА было нарушено энергоснабжение, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
Ранее глава региона сообщал, что средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области, жертв нет.
Губернатор уточнил, что отключения произошли в ряде населенных пунктов, в настоящий момент потребителей переключают на энергоснабжение по резервной схеме.
 
ЭнергетикаРостовская областьэнергоснабжение
 
 
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