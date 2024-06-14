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В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение

В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение - 14.06.2024, ПРАЙМ

В результате атаки БПЛА в Ростовской области нарушено энергоснабжение

В Морозовском районе Ростовской области из-за массовой атаки БПЛА было нарушено энергоснабжение, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T07:02+0300

2024-06-14T07:02+0300

2024-06-14T07:03+0300

энергетика

ростовская область

энергоснабжение

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В Морозовском районе Ростовской области из-за массовой атаки БПЛА было нарушено энергоснабжение, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области, жертв нет. Губернатор уточнил, что отключения произошли в ряде населенных пунктов, в настоящий момент потребителей переключают на энергоснабжение по резервной схеме.

ростовская область

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ростовская область, энергоснабжение