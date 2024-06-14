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Европейцы не сопротивляются. В США рассказали о будущей судьбе Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Европейцы не сопротивляются. В США рассказали о будущей судьбе Украины
Европейцы не сопротивляются. В США рассказали о будущей судьбе Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Европейцы не сопротивляются. В США рассказали о будущей судьбе Украины
Преобладание правых сил в Европарламенте вряд ли изменит ход конфликта на Украине, говорится в материале The American Conservative. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:04+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Преобладание правых сил в Европарламенте вряд ли изменит ход конфликта на Украине, говорится в материале The American Conservative.Согласно изданию, правые популисты в Европе показали значительные успехи на парламентских выборах, что многими интерпретируется как недоверие к атлантистской элите.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПравые популисты получат не менее 165 мест, а центристская Европейская народная партия около 190 мест. Во Франции результаты выборов были особенно яркими, и президент Макрон принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Кроме того, правые партии относятся скептически к финансированию Украины.Согласно данным опроса, проведенного в Венгрии, большинство респондентов считает, что санкции навредили ЕС больше, чем России.По мнению профессора Кентского университета Ричарда Саквы, недостаточно лишь некоторых "островков неповиновения" атлантистскому консенсусу, чтобы противостоять политическому Западу, который поглощает политическую элиту Европы. Такие островки наблюдаются в Венгрии, Словакии, Сербии и Германии. "Но остальные даже не сопротивляются", — заметил он."И едва ли нужно заострять внимание на том, что в итоге ход боевых действий и их результат зависят не от Берлина, Парижа и Брюсселя, а от Вашингтона и Москвы. А господство правых популистов в Европейском парламенте вряд ли как-то повлияет на тех, кто держит в своих руках подлинные рычаги власти", — заключил автор публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
12:04 14.06.2024 (обновлено: 12:15 14.06.2024)
 
Европейцы не сопротивляются. В США рассказали о будущей судьбе Украины

TAC: господство правых в Европарламенте вряд ли изменит конфликт на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Преобладание правых сил в Европарламенте вряд ли изменит ход конфликта на Украине, говорится в материале The American Conservative.
Согласно изданию, правые популисты в Европе показали значительные успехи на парламентских выборах, что многими интерпретируется как недоверие к атлантистской элите.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Правые популисты получат не менее 165 мест, а центристская Европейская народная партия около 190 мест. Во Франции результаты выборов были особенно яркими, и президент Макрон принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Кроме того, правые партии относятся скептически к финансированию Украины.
Согласно данным опроса, проведенного в Венгрии, большинство респондентов считает, что санкции навредили ЕС больше, чем России.
По мнению профессора Кентского университета Ричарда Саквы, недостаточно лишь некоторых "островков неповиновения" атлантистскому консенсусу, чтобы противостоять политическому Западу, который поглощает политическую элиту Европы. Такие островки наблюдаются в Венгрии, Словакии, Сербии и Германии. "Но остальные даже не сопротивляются", — заметил он.
"И едва ли нужно заострять внимание на том, что в итоге ход боевых действий и их результат зависят не от Берлина, Парижа и Брюсселя, а от Вашингтона и Москвы. А господство правых популистов в Европейском парламенте вряд ли как-то повлияет на тех, кто держит в своих руках подлинные рычаги власти", — заключил автор публикации.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
В США предупредили Украину об ударе в спину от главного союзника
11:26
 
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