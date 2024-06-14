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Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии саммитом обреченных
Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии саммитом обреченных - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии саммитом обреченных
Намеченная на 15-16 июня конференция по Украине в Швейцарии закончится полным фиаско, переговоры в отсутствии России бессмысленны, считает замруководителя... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:21+0300
2024-06-14T14:21+0300
2024-06-14T14:21+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Намеченная на 15-16 июня конференция по Украине в Швейцарии закончится полным фиаско, переговоры в отсутствии России бессмысленны, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Начинающийся завтра "саммит обреченных" закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные "переговоры" в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна — лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства", — написал он на своей странице во "ВКонтакте". Медведев считает, что оппонентам Москвы, понятно, что Владимир Зеленский "лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции". "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, мирный саммит
Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии саммитом обреченных
Медведев: конференция в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Намеченная на 15-16 июня конференция по Украине в Швейцарии закончится полным фиаско, переговоры в отсутствии России бессмысленны, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Начинающийся завтра "саммит обреченных" закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные "переговоры" в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна — лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Медведев считает, что оппонентам Москвы, понятно, что Владимир Зеленский "лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции".
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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