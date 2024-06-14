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ФНС заблокировала счета блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов - 14.06.2024, ПРАЙМ
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ФНС заблокировала счета блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов
ФНС заблокировала счета блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов - 14.06.2024, ПРАЙМ
ФНС заблокировала счета блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. По данным... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:26+0300
2024-06-14T11:27+0300
фнс
налоги
счета
неуплата налогов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. По данным БИР-Аналитик, решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны было принято 4 июня. Размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) Ивлеевой составляет 11 миллионов 352,876 тысячи рублей. Ивлеева в настоящее время является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое также имеет задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона рублей по налогу на прибыль и 1,115 миллиона рублей по страховым взносам. Предпринимательница также значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них – ООО "Капельница групп" находится в процессе банкротства, другая – ООО "Группа Капельница" была ликвидирована в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя в настоящее время прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск". В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Событие получило название "голая вечеринка". Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Организатор вечеринки Ивлеева позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Позднее в декабря 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. В зависимости от обстоятельств, которые выявят налоговики, здесь может быть и состав преступления 198-199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, и как спутник - легализация доходов, полученных преступным путем, комментировал проверку адвокат Сергей Жорин.
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фнс, счета, неуплата налогов
ФНС, Налоги, счета, неуплата налогов
11:26 14.06.2024 (обновлено: 11:27 14.06.2024)
 
ФНС заблокировала счета блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов

ФНС заблокировала счета блогера Ивлеевой из-за неуплаты налогов на 11,4 миллиона рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей. По данным БИР-Аналитик, решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой Анастасии Вячеславовны было принято 4 июня.
Размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) Ивлеевой составляет 11 миллионов 352,876 тысячи рублей.
Ивлеева в настоящее время является учредителем юридического лица ООО "Коленки пчелы", которое также имеет задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона рублей по налогу на прибыль и 1,115 миллиона рублей по страховым взносам.
Предпринимательница также значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них – ООО "Капельница групп" находится в процессе банкротства, другая – ООО "Группа Капельница" была ликвидирована в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя в настоящее время прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".
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В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Событие получило название "голая вечеринка". Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Организатор вечеринки Ивлеева позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.
Позднее в декабря 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
В зависимости от обстоятельств, которые выявят налоговики, здесь может быть и состав преступления 198-199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, и как спутник - легализация доходов, полученных преступным путем, комментировал проверку адвокат Сергей Жорин.
 
НалогиФНСсчетанеуплата налогов
 
 
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