https://1prime.ru/20240614/frantsiya-849163246.html
"Это справедливый ответ". Французы высказались о "страшных угрозах" Путина
"Это справедливый ответ". Французы высказались о "страшных угрозах" Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Это справедливый ответ". Французы высказались о "страшных угрозах" Путина
Французское издание Valeurs Actuelles напомнило об "угрозах" президента России Владимира Путина об ударах третьих стран по западу. Однако читатели выразили... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:04+0300
2024-06-14T10:04+0300
2024-06-14T10:04+0300
спецоперация на украине
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Французское издание Valeurs Actuelles напомнило об "угрозах" президента России Владимира Путина об ударах третьих стран по западу. Однако читатели выразили большую обеспокоенность политикой Эммануэля Макрона.Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств говорил, что Россия оставляет за собой право отправлять дальнобойное оружие находящимся под давлением государствам, но пока не делает этого. В то же время, по его словам, нельзя сказать точно, когда это будет сделано."Безусловно, трудно не думать об этой эскалации конфликта, когда наш расчудесный президент продолжает играть с огнем. С огнем, который он не контролирует. Путин реагирует соразмерно заявлениям президента Франции. Разве мы не становимся при этом соучастниками конфликта [на Украине]?", - задалась вопросом Patricia.Другие читатели также отметили, что Запад провоцирует Россию, а Макрон играет с огнем, причем в конфликте, который никакого отношения к Франции не имеет."Им совершенно безразлична безопасность людей, которыми они управляют. Они все мнят себя Наполеонами", - заключает Elisabeth.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, владимир путин, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
"Это справедливый ответ". Французы высказались о "страшных угрозах" Путина
Читатели Valeurs Actuelles обеспокоены не "угрозами" Путина, а воинственностью Макрона
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Французское издание Valeurs Actuelles напомнило об "угрозах" президента России Владимира Путина об ударах третьих стран по западу. Однако читатели
выразили большую обеспокоенность политикой Эммануэля Макрона.
Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств говорил, что Россия оставляет за собой право отправлять дальнобойное оружие находящимся под давлением государствам, но пока не делает этого. В то же время, по его словам, нельзя сказать точно, когда это будет сделано.
"Безусловно, трудно не думать об этой эскалации конфликта, когда наш расчудесный президент продолжает играть с огнем. С огнем, который он не контролирует. Путин реагирует соразмерно заявлениям президента Франции. Разве мы не становимся при этом соучастниками конфликта [на Украине]?", - задалась вопросом Patricia.
Другие читатели также отметили, что Запад провоцирует Россию, а Макрон играет с огнем, причем в конфликте, который никакого отношения к Франции не имеет.
"Им совершенно безразлична безопасность людей, которыми они управляют. Они все мнят себя Наполеонами", - заключает Elisabeth.
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