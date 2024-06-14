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В бундестаге заговорили о возможности отделения Восточной Германии от ФРГ

В бундестаге заговорили о возможности отделения Восточной Германии от ФРГ - 14.06.2024, ПРАЙМ

В бундестаге заговорили о возможности отделения Восточной Германии от ФРГ

Если Берлин продолжит вмешиваться в конфликт на Украине, в Восточной Германии могут задуматься об отделении от ФРГ, заявил в беседе с Die Weltwoche депутат АдГ... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:01+0300

2024-06-14T10:01+0300

2024-06-14T10:02+0300

политика

адг

германия

раскол

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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Если Берлин продолжит вмешиваться в конфликт на Украине, в Восточной Германии могут задуматься об отделении от ФРГ, заявил в беседе с Die Weltwoche депутат АдГ Маттиас Моосдорф от восточногерманской Саксонии, комментируя результаты выборов в Европарламент.Отвечая на вопрос о вероятности отделения Восточной Германии от ФРГ из-за разногласий по украинскому конфликту, Моосдорф заявил, что не может поверить в это, поскольку, как показывает статистика, необходимость мирных переговоров между Москвой и Киевом "ярко осознается как на Востоке, так и на Западе" страны.Но в то же время депутат АдГ признал, что камнем преткновения могут стать вопросы введения санкций в отношении России и помощи киевскому режиму, по которым, согласно той же статистке, "все гораздо более разделены".Он почеркнул, что "в то время как на Западе верят, что санкциями можно чего-то добиться, на Востоке это не так". При этом Моосдорф подчеркнул, что относительно финансовой или военной поддержки Киева между Востоком и Западом существует "большой раскол".По его словам, "Восток не готов продолжать участвовать (в поддержке Украины — прим. ред.) в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого".Однако до реального отделения Восточной Германии от ФРГ, по убеждению Моосдорфа, может дойти только в том случае, если немецкие власти примут решение об отправке войск на Украину."У меня самого… четверо детей, и никогда, еще раз никогда, я не отдам моих детей, чтобы какие-нибудь воук-глобалистические* безумные идеи были воплощены. И тем более с помощью военных средств. Это было бы полным безумием", - заключил депутат АдГ.*Воук (от англ. woke, "проснуться") — политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

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адг, германия, раскол