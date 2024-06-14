https://1prime.ru/20240614/germaniya-849190616.html
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:00+0300
2024-06-14T17:00+0300
2024-06-14T17:00+0300
спецоперация на украине
германия
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/79/763567927_0:0:5615:3158_1920x0_80_0_0_448df97643be026415e6065fb93749bf.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке."Русские снова продвигаются все быстрее, беря под контроль деревню за деревней в ДНР, по несколько в неделю, а украинские войска, несмотря на все разговоры, пока еще не способны их остановить", - пожаловался он.Ранее 13 июня Министерство обороны России в ежедневной сводке отмечало, что ВСУ потеряли до 450 военных у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР. Кроме того, как говорил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, российские военные освободили около 70 процентов Часова Яра.
https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/79/763567927_93:0:5084:3743_1920x0_80_0_0_4e0260d619aea1450a001c4eb55b0f36.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
Репке: российские силы в ДНР продвигаются быстро, ВСУ не могут их остановить
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х
немецкий журналист Юлиан Репке.
"Русские снова продвигаются все быстрее, беря под контроль деревню за деревней в ДНР, по несколько в неделю, а украинские войска, несмотря на все разговоры, пока еще не способны их остановить", - пожаловался он.
Ранее 13 июня Министерство обороны России в ежедневной сводке отмечало, что ВСУ потеряли до 450 военных у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР. Кроме того, как говорил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, российские военные освободили около 70 процентов Часова Яра.
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца