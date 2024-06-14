Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240614/germaniya-849190616.html
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО
Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:00+0300
2024-06-14T17:00+0300
спецоперация на украине
германия
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/79/763567927_0:0:5615:3158_1920x0_80_0_0_448df97643be026415e6065fb93749bf.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке."Русские снова продвигаются все быстрее, беря под контроль деревню за деревней в ДНР, по несколько в неделю, а украинские войска, несмотря на все разговоры, пока еще не способны их остановить", - пожаловался он.Ранее 13 июня Министерство обороны России в ежедневной сводке отмечало, что ВСУ потеряли до 450 военных у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР. Кроме того, как говорил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, российские военные освободили около 70 процентов Часова Яра.
https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/79/763567927_93:0:5084:3743_1920x0_80_0_0_4e0260d619aea1450a001c4eb55b0f36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, россия, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
17:00 14.06.2024
 
"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО

Репке: российские силы в ДНР продвигаются быстро, ВСУ не могут их остановить

© fotolia.com / sborisov# Бранденбургские ворота
# Бранденбургские ворота - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© fotolia.com / sborisov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке.
"Русские снова продвигаются все быстрее, беря под контроль деревню за деревней в ДНР, по несколько в неделю, а украинские войска, несмотря на все разговоры, пока еще не способны их остановить", - пожаловался он.
Ранее 13 июня Министерство обороны России в ежедневной сводке отмечало, что ВСУ потеряли до 450 военных у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР. Кроме того, как говорил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, российские военные освободили около 70 процентов Часова Яра.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца
09:39
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала