https://1prime.ru/20240614/germaniya-849190616.html

"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО

"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Все быстрее": в Германии признали неприятную правду о ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:00+0300

2024-06-14T17:00+0300

2024-06-14T17:00+0300

спецоперация на украине

германия

россия

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России быстро продвигаются по Донецкой Народной Республике, украинцы не могут их остановить. Об этом заявил в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке."Русские снова продвигаются все быстрее, беря под контроль деревню за деревней в ДНР, по несколько в неделю, а украинские войска, несмотря на все разговоры, пока еще не способны их остановить", - пожаловался он.Ранее 13 июня Министерство обороны России в ежедневной сводке отмечало, что ВСУ потеряли до 450 военных у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР. Кроме того, как говорил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, российские военные освободили около 70 процентов Часова Яра.

https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html

германия

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германия, россия, украина