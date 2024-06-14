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В ГД одобрили проект о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев
В ГД одобрили проект о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев - 14.06.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили проект о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев
Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:35+0300
2024-06-14T11:35+0300
2024-06-14T11:35+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России."Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в 1-ом чтении проект федерального закона № 615003-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения органов внутренних дел (полиции) полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)", — говорится тексте документа.В заключении отмечается, что подобное решение позволит унифицировать процедуры депортации и выдворения иностранцев и сосредоточить полномочия в органах внутренних дел. Авторы законопроекта считают, что это позволит экономить время и деньги, связанные с привлечением иностранцев к судебной ответственности, а также оперативно выдворять их из России в случае нарушения законодательства.Законопроект был внесен в Госдуму в апреле и получил одобрение со стороны депутатов различных партий.
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россия, госдума
В ГД одобрили проект о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев
Комитет ГД одобрил проект о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.
"Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в 1-ом чтении проект федерального закона № 615003-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения органов внутренних дел (полиции) полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)", — говорится тексте документа.
В заключении отмечается, что подобное решение позволит унифицировать процедуры депортации и выдворения иностранцев и сосредоточить полномочия в органах внутренних дел. Авторы законопроекта считают, что это позволит экономить время и деньги, связанные с привлечением иностранцев к судебной ответственности, а также оперативно выдворять их из России в случае нарушения законодательства.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле и получил одобрение со стороны депутатов различных партий.
Органы внутренних дел могут получить право выдворять иностранцев