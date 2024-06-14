Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор отметил интерес Индии к поставкам картофеля в Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240614/indiya-849170966.html
Россельхознадзор отметил интерес Индии к поставкам картофеля в Россию
Россельхознадзор отметил интерес Индии к поставкам картофеля в Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор отметил интерес Индии к поставкам картофеля в Россию
Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в Россию, сообщило ведомство. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:19+0300
2024-06-14T12:19+0300
индия
россия
картофель
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в Россию, сообщило ведомство. "Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении. Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах. В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию. Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, россия, картофель
ИНДИЯ, РОССИЯ, картофель
12:19 14.06.2024
 
Россельхознадзор отметил интерес Индии к поставкам картофеля в Россию

Россельхознадзор: Индия заинтересована в поставках картофеля и гранатов в Россию

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в Россию, сообщило ведомство.
"Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах.
В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию.
Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.
 
ИНДИЯРОССИЯкартофель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала