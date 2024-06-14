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Минэкономразвития обновило данные об инфляции

Минэкономразвития обновило данные об инфляции - 14.06.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития обновило данные об инфляции

Инфляция в России на 10 июня составила 8,37% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:22+0300

2024-06-14T19:22+0300

2024-06-14T19:22+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 10 июня составила 8,37% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в пятницу Росстат сообщил, что недельная инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0,12%, с начала года - 3,42%. При этом в мае инфляция в годовом выражении достигла 8,3%. Как отмечается в обзоре министерства, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 4 по 10 июня выросли на 0,16%. "Инфляция на плодоовощную продукцию составила 0,74% при удешевлении огурцов и помидоров. На остальные продукты питания темпы роста цен не изменились и составили 0,11%", - пишут они. В сегменте непродовольственных товаров цены за период 4-10 июня выросли на 0,09%. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,13% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев.

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инфляция в россии