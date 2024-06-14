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От итогов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников, пишут СМИ
От итогов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников, пишут СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
От итогов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников, пишут СМИ
Дальнейшая карьера чиновников офиса Владимира Зеленского зависит от результатов саммита в Швейцарии. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:28+0300
2024-06-14T15:28+0300
2024-06-14T15:28+0300
политика
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владимир зеленский
саммит
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дальнейшая карьера чиновников офиса Владимира Зеленского зависит от результатов саммита в Швейцарии. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на неназванного депутата. Источник рассказал, что офис Зеленского круглосуточно работает над организацией мероприятия. "Мы бросаем все силы на нее (конференцию — ред.). На кону карьеры", — заявил он. Отмечается, что ряд украинских чиновников в частном порядке критикуют Зеленского за его "дипломатическую наивность". Одно из должностных лиц указало на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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украина, владимир зеленский, саммит
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, саммит
От итогов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников, пишут СМИ
Economist: карьеры чиновников Зеленского зависят от итогов саммита в Швейцарии
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дальнейшая карьера чиновников офиса Владимира Зеленского зависит от результатов саммита в Швейцарии. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на неназванного депутата.
Источник рассказал, что офис Зеленского круглосуточно работает над организацией мероприятия.
"Мы бросаем все силы на нее (конференцию — ред.). На кону карьеры", — заявил он.
Отмечается, что ряд украинских чиновников в частном порядке критикуют Зеленского за его "дипломатическую наивность". Одно из должностных лиц указало на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии саммитом обреченных