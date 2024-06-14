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Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре
Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре - 14.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре
Снижение цен на картофель в России ожидается в августе-сентябре, сейчас же на рынке преобладают импортные варианты, на стоимость которых влияет в том числе курс | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:25+0300
2024-06-14T19:25+0300
2024-06-14T19:25+0300
экономика
цены на продукты
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Снижение цен на картофель в России ожидается в августе-сентябре, сейчас же на рынке преобладают импортные варианты, на стоимость которых влияет в том числе курс валют и логистика, сообщает Минсельхоз. По данным Росстата на 10 июня, цены на картофель с начала года выросли на 57,12%. "Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики. Снижение розничных цен на картофель традиционно ожидается в августе-сентябре", - заявили в министерстве. Отмечается, что при этом по итогам прошлого года в России в организованном секторе был собран рекордный урожай картофеля за последние 30 лет – валовый сбор составил 20,2 миллиона тонн, что на 7,4% больше уровня 2022 года. "В результате показатель самообеспеченности вырос до 97% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 95%. В результате сейчас цены производителей ниже на 3,1%, чем были год назад. В среднем они составляют 14,64 рубля за килограмм. По состоянию на конец декабря 2023 года, отпускная стоимость картофеля была примерно на том же уровне, что и сегодня", - добавили в ведомстве.
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цены на продукты, картофель
Экономика, Цены на продукты, картофель
Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре
Минсельхоз ожидает снижения стоимости картофеля в августе-сентябре
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Снижение цен на картофель в России ожидается в августе-сентябре, сейчас же на рынке преобладают импортные варианты, на стоимость которых влияет в том числе курс валют и логистика, сообщает Минсельхоз.
По данным Росстата на 10 июня, цены на картофель с начала года выросли на 57,12%.
"Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики. Снижение розничных цен на картофель традиционно ожидается в августе-сентябре", - заявили в министерстве.
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Отмечается, что при этом по итогам прошлого года в России в организованном секторе был собран рекордный урожай картофеля за последние 30 лет – валовый сбор составил 20,2 миллиона тонн, что на 7,4% больше уровня 2022 года.
"В результате показатель самообеспеченности вырос до 97% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 95%. В результате сейчас цены производителей ниже на 3,1%, чем были год назад. В среднем они составляют 14,64 рубля за килограмм. По состоянию на конец декабря 2023 года, отпускная стоимость картофеля была примерно на том же уровне, что и сегодня", - добавили в ведомстве.