https://1prime.ru/20240614/kartofel-849196837.html

Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре

Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре - 14.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз ожидает падения цен на картофель в августе-сентябре

Снижение цен на картофель в России ожидается в августе-сентябре, сейчас же на рынке преобладают импортные варианты, на стоимость которых влияет в том числе курс | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:25+0300

2024-06-14T19:25+0300

2024-06-14T19:25+0300

экономика

цены на продукты

картофель

https://cdnn.1prime.ru/img/83484/53/834845368_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_e9f45d1ae429e89a3ca885e3c111bdc0.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Снижение цен на картофель в России ожидается в августе-сентябре, сейчас же на рынке преобладают импортные варианты, на стоимость которых влияет в том числе курс валют и логистика, сообщает Минсельхоз. По данным Росстата на 10 июня, цены на картофель с начала года выросли на 57,12%. "Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики. Снижение розничных цен на картофель традиционно ожидается в августе-сентябре", - заявили в министерстве. Отмечается, что при этом по итогам прошлого года в России в организованном секторе был собран рекордный урожай картофеля за последние 30 лет – валовый сбор составил 20,2 миллиона тонн, что на 7,4% больше уровня 2022 года. "В результате показатель самообеспеченности вырос до 97% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 95%. В результате сейчас цены производителей ниже на 3,1%, чем были год назад. В среднем они составляют 14,64 рубля за килограмм. По состоянию на конец декабря 2023 года, отпускная стоимость картофеля была примерно на том же уровне, что и сегодня", - добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240614/poshlina-849194734.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на продукты, картофель