https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html
Путин назвал истинных хозяев Украины
Путин назвал истинных хозяев Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал истинных хозяев Украины
Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:27+0300
2024-06-14T13:27+0300
2024-06-14T13:27+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир Путин."Нынешние истинные хозяева Украины — это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном", — отметил российский лидер.Путин подчеркнул, что Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы этот кризис продолжался длительное время.Элиты Запада пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя непопулярных решений, включая снижение призывного возраста. Путин также призвал не забывать о том, что истинные хозяева Украины стремятся подчинить украинское руководство своим интересам.
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин назвал истинных хозяев Украины
Путин: истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир Путин.
"Нынешние истинные хозяева Украины — это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном", — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы этот кризис продолжался длительное время.
Элиты Запада пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя непопулярных решений, включая снижение призывного возраста. Путин также призвал не забывать о том, что истинные хозяева Украины стремятся подчинить украинское руководство своим интересам.
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