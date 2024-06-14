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Путин назвал истинных хозяев Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал истинных хозяев Украины
Путин назвал истинных хозяев Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал истинных хозяев Украины
Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:27+0300
2024-06-14T13:27+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир Путин."Нынешние истинные хозяева Украины — это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном", — отметил российский лидер.Путин подчеркнул, что Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы этот кризис продолжался длительное время.Элиты Запада пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя непопулярных решений, включая снижение призывного возраста. Путин также призвал не забывать о том, что истинные хозяева Украины стремятся подчинить украинское руководство своим интересам.
https://1prime.ru/20240614/ukraina-849176138.html
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:27 14.06.2024
 
Путин назвал истинных хозяев Украины

Путин: истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
© POOL
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир Путин.
"Нынешние истинные хозяева Украины — это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном", — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы этот кризис продолжался длительное время.
Элиты Запада пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя непопулярных решений, включая снижение призывного возраста. Путин также призвал не забывать о том, что истинные хозяева Украины стремятся подчинить украинское руководство своим интересам.
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13:17
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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