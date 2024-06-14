https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html

Путин назвал истинных хозяев Украины

Путин назвал истинных хозяев Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал истинных хозяев Украины

Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:27+0300

2024-06-14T13:27+0300

2024-06-14T13:27+0300

политика

россия

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1761c4d0adde8e22258aada6c8ca2982.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настоящими хозяевами Украины являются элиты Запада, а не народ. Таким мнением поделился в рамках встречи с руководством МИД России президент страны Владимир Путин."Нынешние истинные хозяева Украины — это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном", — отметил российский лидер.Путин подчеркнул, что Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы этот кризис продолжался длительное время.Элиты Запада пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя непопулярных решений, включая снижение призывного возраста. Путин также призвал не забывать о том, что истинные хозяева Украины стремятся подчинить украинское руководство своим интересам.

https://1prime.ru/20240614/ukraina-849176138.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин