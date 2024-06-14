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Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России
Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:56+0300
2024-06-14T08:56+0300
экономика
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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР. Вместе с тем, добавил он, "по мере насыщения российского рынка ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий". "Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", – добавил торгпред.
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китай, торговля
Экономика, КИТАЙ, торговля
08:56 14.06.2024
 
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России

Дахновский: компании КНР укрепят позиции в РФ путем локализации производства

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР.
Вместе с тем, добавил он, "по мере насыщения российского рынка ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий".
"Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", – добавил торгпред.
 
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