https://1prime.ru/20240614/kompanii-849159600.html
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России
Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:56+0300
2024-06-14T08:56+0300
2024-06-14T08:56+0300
экономика
китай
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg
ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР. Вместе с тем, добавил он, "по мере насыщения российского рынка ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий". "Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", – добавил торгпред.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_481cf50b0ccd0420c2092791cd84ecc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, торговля
Экономика, КИТАЙ, торговля
Торгпред рассказал, как компании из КНР могут укрепить позиции в России
Дахновский: компании КНР укрепят позиции в РФ путем локализации производства
ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Позиции на российском рынке на долгосрочной основе смогут укрепить те китайские компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"В связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний китайские компании сумели использовать новые возможности и нарастили свои поставки", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР.
Вместе с тем, добавил он, "по мере насыщения российского рынка ситуация требует корректировки подходов со стороны бизнеса, в новых условиях укрепить свои позиции на долгосрочной основе смогут те компании, которые будут осуществлять последовательную локализацию производства, выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, предлагающие в том числе и трансфер технологий".
"Развитие таких форматов сотрудничества будет в первую очередь поощряться и поддерживаться государством", – добавил торгпред.