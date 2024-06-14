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Путин разрешил выкупить угольные активы в Кузбассе у компании из Италии
Путин разрешил выкупить угольные активы в Кузбассе у компании из Италии - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил выкупить угольные активы в Кузбассе у компании из Италии
Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" выкупить акции "Кузнецкинвестстроя" у итальянской компании "Коэклеричи Коммодитис СА"... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:10+0300
2024-06-14T17:10+0300
2024-06-14T17:10+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" выкупить акции "Кузнецкинвестстроя" у итальянской компании "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), говорится в опубликованном на сайте правовых актов распоряжении."В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение акционерным обществом "Лучшее решение" сделок по приобретению 109 999 999 обыкновенных акций акционерного общества "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания", принадлежащих "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), и одной обыкновенной акции указанного акционерного общества, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Коэклеричи Раша", - говорится в документе.АО "Кузнецкинвестстрой" является 100-процентно дочерним предприятием итальянской компании "Коэклеричи". Как сообщается на сайте компании, на угольном рынке своей страны Coeclerici Group работает с 1969 года. Компания - эксклюзивный поставщик в Италию российского угля, является мировым лидером в таких сферах деятельности как добыча угля, торговля, морские перевозки грузов и логистика.Ранее Путин разрешил компании "Лучшее решение" совершение сделок по приобретению 100% акций предприятий "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", принадлежащих "Фабселл Лимитед" (Fabcell Limited). С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников.Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.
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россия, бизнес
Путин разрешил выкупить угольные активы в Кузбассе у компании из Италии
Путин разрешил "Лучшему решению" выкупить угольные активы в Кузбассе
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" выкупить акции "Кузнецкинвестстроя" у итальянской компании "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), говорится в опубликованном на сайте правовых актов распоряжении.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение акционерным обществом "Лучшее решение" сделок по приобретению 109 999 999 обыкновенных акций акционерного общества "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания", принадлежащих "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), и одной обыкновенной акции указанного акционерного общества, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Коэклеричи Раша", - говорится в документе.
АО "Кузнецкинвестстрой" является 100-процентно дочерним предприятием итальянской компании "Коэклеричи". Как сообщается на сайте компании, на угольном рынке своей страны Coeclerici Group работает с 1969 года. Компания - эксклюзивный поставщик в Италию российского угля, является мировым лидером в таких сферах деятельности как добыча угля, торговля, морские перевозки грузов и логистика.
Ранее Путин разрешил компании "Лучшее решение" совершение сделок по приобретению 100% акций предприятий "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", принадлежащих "Фабселл Лимитед" (Fabcell Limited). С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников.
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.