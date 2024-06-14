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Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию

Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию - 14.06.2024, ПРАЙМ

Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:51+0300

2024-06-14T12:51+0300

2024-06-14T13:12+0300

белоруссия

александр лукашенко

коррупция

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МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА."Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим", - заявил Лукашенко на совещании с правительством. Он также упрекнул их в бездействии и неумении работать: "Какие-то решить - ну просто беда, потом делаешь вместо вас"."Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер.Коррупция, по выражению Лукашенко, - ржавчина экономики, она наносит жесточайший ущерб государству, не только экономически, но и политически. Ранее белорусские правоохранители задержали одного из топ-менеджеров железной дороги. В ходе обыска дома и квартиры у него нашли несколько миллионов долларов, как считает следствие - взяток.Беларусь - единственная страна Европы, где действует смертная казнь.

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белоруссия, александр лукашенко, коррупция