Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240614/korruptsiya-849174658.html
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию
Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:51+0300
2024-06-14T13:12+0300
белоруссия
александр лукашенко
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337458_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a24531959d3d0189c4b4ef4732231086.jpg
МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА."Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим", - заявил Лукашенко на совещании с правительством. Он также упрекнул их в бездействии и неумении работать: "Какие-то решить - ну просто беда, потом делаешь вместо вас"."Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер.Коррупция, по выражению Лукашенко, - ржавчина экономики, она наносит жесточайший ущерб государству, не только экономически, но и политически. Ранее белорусские правоохранители задержали одного из топ-менеджеров железной дороги. В ходе обыска дома и квартиры у него нашли несколько миллионов долларов, как считает следствие - взяток.Беларусь - единственная страна Европы, где действует смертная казнь.
https://1prime.ru/20240524/lukashenko-848492637.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337458_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_d633be9c809a835d85a921a2115585f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, александр лукашенко, коррупция
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, коррупция
12:51 14.06.2024 (обновлено: 13:12 14.06.2024)
 
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию

Лукашенко - чиновникам: уговаривать не буду, к стенке поставим за коррупцию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА.
"Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим", - заявил Лукашенко на совещании с правительством. Он также упрекнул их в бездействии и неумении работать: "Какие-то решить - ну просто беда, потом делаешь вместо вас".
"Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер.
Коррупция, по выражению Лукашенко, - ржавчина экономики, она наносит жесточайший ущерб государству, не только экономически, но и политически. Ранее белорусские правоохранители задержали одного из топ-менеджеров железной дороги. В ходе обыска дома и квартиры у него нашли несколько миллионов долларов, как считает следствие - взяток.
Беларусь - единственная страна Европы, где действует смертная казнь.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков
24 мая, 16:54
 
БЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенкокоррупция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала