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Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию
Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:51+0300
2024-06-14T12:51+0300
2024-06-14T13:12+0300
белоруссия
александр лукашенко
коррупция
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МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА."Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим", - заявил Лукашенко на совещании с правительством. Он также упрекнул их в бездействии и неумении работать: "Какие-то решить - ну просто беда, потом делаешь вместо вас"."Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер.Коррупция, по выражению Лукашенко, - ржавчина экономики, она наносит жесточайший ущерб государству, не только экономически, но и политически. Ранее белорусские правоохранители задержали одного из топ-менеджеров железной дороги. В ходе обыска дома и квартиры у него нашли несколько миллионов долларов, как считает следствие - взяток.Беларусь - единственная страна Европы, где действует смертная казнь.
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белоруссия, александр лукашенко, коррупция
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, коррупция
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию
Лукашенко - чиновникам: уговаривать не буду, к стенке поставим за коррупцию
МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Его слова приводит агентство БелТА
.
"Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим", - заявил Лукашенко на совещании с правительством. Он также упрекнул их в бездействии и неумении работать: "Какие-то решить - ну просто беда, потом делаешь вместо вас".
"Я вам уже как-то говорил... Я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - сказал белорусский лидер.
Коррупция, по выражению Лукашенко, - ржавчина экономики, она наносит жесточайший ущерб государству, не только экономически, но и политически. Ранее белорусские правоохранители задержали одного из топ-менеджеров железной дороги. В ходе обыска дома и квартиры у него нашли несколько миллионов долларов, как считает следствие - взяток.
Беларусь - единственная страна Европы, где действует смертная казнь.
Лукашенко назвал "врагов" российского и белорусского рынков