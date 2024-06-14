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"А если разморозят?". Киеву предрекли проблемы с кредитом от G7

"А если разморозят?". Киеву предрекли проблемы с кредитом от G7 - 14.06.2024, ПРАЙМ

"А если разморозят?". Киеву предрекли проблемы с кредитом от G7

Лидеры "Большой семерки" (G7) договорились о погашении кредита Украины процентными начислениями от российских замороженных активов, но если средства... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:33+0300

2024-06-14T15:33+0300

2024-06-14T16:00+0300

политика

замороженные российские активы

g7

финансовая помощь для украины

саммит

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" (G7) договорились о погашении кредита Украины процентными начислениями от российских замороженных активов, но если средства разблокируют, то задолженность Киева снова встанет на повестке дня, пишет катарское издание Al Jazeera.Ранее телеканал ABC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, сообщил, что активы россиян пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее."Мы достигли политического соглашения о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере около 50 миллиардов долларов до конца года посредством кредитной системы", – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чья страна в этом году принимает саммит "Большой семерки".Мелони пригласила Владимира Зеленского на встречу лидеров стран G7. На мероприятии также присутствовали президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Канады, Японии и Великобритании.Зеленский поблагодарил глав за помощь. По его словам, ее направят на оборону и восстановление его страны. Помимо этого, он напомнил, что Киеву не хватает вооружений для боевых действий.Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что любые действия с российскими активами на Западе получат симметричный ответ, поскольку в России западных средств заморожено не меньше.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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замороженные российские активы, g7, финансовая помощь для украины, саммит