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Россия и Китай превратили кризис в окно возможностей, заявил торгпред

Россия и Китай превратили кризис в окно возможностей, заявил торгпред - 14.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай превратили кризис в окно возможностей, заявил торгпред

Россия и Китай на фоне санкций Запада смогли превратить кризис в окно возможностей, об этом свидетельствует и динамика товарооборота, и растущее число... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T08:59+0300

2024-06-14T08:59+0300

2024-06-14T08:59+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Россия и Китай на фоне санкций Запада смогли превратить кризис в окно возможностей, об этом свидетельствует и динамика товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов, заявил в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "Пандемия COVID-19 и беспрецедентный шквал антироссийских санкций со стороны коллективного Запада стали серьезным испытанием для российско-китайских торгово-экономических связей", - заявил Дахновский в рамках презентации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в КНР. Он напомнил, что "в марте прошлого года в ходе своего визита в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что перед лицом глубоких и сложных изменений в международной обстановке КНР и РФ привержены углублению стратегического взаимодействия, стоя друг другу спина к спине". "Предпринятые правительствами наших стран усилия, слаженная совместная работа, а также креативность, мобильность, а зачастую и изобретательность деловых кругов России и Китая позволили не на словах, а на деле превратить кризис в окно возможностей. Об этом свидетельствует и динамика товарооборота, и растущее число совместных проектов, и интенсивность бизнес-контактов", - указал он. Торгпред подчеркнул, что "с учётом изменившихся условий были выстроены новые транспортно-логистические цепочки, адаптированы механизмы расчётов, найдены альтернативные форматы кооперации". "Это позволило российским производителям переориентировать на Китай экспортные потоки с западных рынков, причём речь идёт не только об углеводородах, но о широкой номенклатуре промышленных товаров, прежде всего продукции металлургической, химической и деревообрабатывающей отраслей. Одновременно в рамках замещения закупок из недружественных стран стремительно вырос импорт из Китая востребованных видов оборудования, техники, комплектующих, запасных частей, сырьевых материалов", - отметил он. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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