https://1prime.ru/20240614/litva-849156976.html

В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов

В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов

Депутаты литовского парламента проголосовали за поправки к законам, позволяющим переносить захоронения советских воинов. Эти захоронения были включены в список... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T06:29+0300

2024-06-14T06:29+0300

2024-06-14T06:37+0300

политика

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/37/841373756_0:56:2400:1406_1920x0_80_0_0_1cdabb14f0ec0bb0c51b6baf50d8503f.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Депутаты литовского парламента проголосовали за поправки к законам, позволяющим переносить захоронения советских воинов. Эти захоронения были включены в список общественных мест, где пропагандируется запрещенная в стране идеология. Новые нормы отменяют запрет на ликвидацию внесенных в Реестр культурных ценностей захоронений, если места захоронения признаны "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии".За поправки к законам проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил ни один депутат. Принятие новых норм инициировали жители Шяуляя. Они выступили за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла. Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в столице Литвы, отметила, что власти прибалтийских государств таким образом пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.

https://1prime.ru/20240604/bundesver-848795957.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

закон