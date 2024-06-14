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В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов
В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов
Депутаты литовского парламента проголосовали за поправки к законам, позволяющим переносить захоронения советских воинов. Эти захоронения были включены в список... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T06:29+0300
2024-06-14T06:37+0300
политика
закон
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Депутаты литовского парламента проголосовали за поправки к законам, позволяющим переносить захоронения советских воинов. Эти захоронения были включены в список общественных мест, где пропагандируется запрещенная в стране идеология. Новые нормы отменяют запрет на ликвидацию внесенных в Реестр культурных ценностей захоронений, если места захоронения признаны "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии".За поправки к законам проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил ни один депутат. Принятие новых норм инициировали жители Шяуляя. Они выступили за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла. Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в столице Литвы, отметила, что власти прибалтийских государств таким образом пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.
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закон
Политика, закон
06:29 14.06.2024 (обновлено: 06:37 14.06.2024)
 
В Литве приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов

Парламент Литвы принял поправки к закону о переносе захоронения советских воинов

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Депутаты литовского парламента проголосовали за поправки к законам, позволяющим переносить захоронения советских воинов. Эти захоронения были включены в список общественных мест, где пропагандируется запрещенная в стране идеология.
Новые нормы отменяют запрет на ликвидацию внесенных в Реестр культурных ценностей захоронений, если места захоронения признаны "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии".
За поправки к законам проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил ни один депутат.
Принятие новых норм инициировали жители Шяуляя. Они выступили за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.
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Ясное послание. Politico объяснило, зачем в Литву придет бундесвер
4 июня, 11:24
Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в столице Литвы, отметила, что власти прибалтийских государств таким образом пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.
 
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