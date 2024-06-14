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"Летающий металлолом" Киеву. Буэнос-Айрес готовит маркетинговую акцию - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Летающий металлолом" Киеву. Буэнос-Айрес готовит маркетинговую акцию
"Летающий металлолом" Киеву. Буэнос-Айрес готовит маркетинговую акцию - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Летающий металлолом" Киеву. Буэнос-Айрес готовит маркетинговую акцию
Аргентина изъявила желание отправить Киеву истребители Super Etendard, чье рабочее состояние требует модернизации, сообщает польское издание Interia. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:46+0300
2024-06-14T14:48+0300
вооружения
аргентина
истребители
военная помощь украине
маркетинг
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Аргентина изъявила желание отправить Киеву истребители Super Etendard, чье рабочее состояние требует модернизации, сообщает польское издание Interia.Журналист издания в своей статье объясняет, почему, на его взгляд, данное решение выглядит как маркетинговый ход со стороны президента Аргентины Хавьера Милея.В текущее время аргентинский лидер ведет переговоры с НАТО, чтобы Франция починила военные самолеты. Предполагается, также, что Буэнос-Айрес отдаст свои списанные машины, а взамен получит армейские беспилотники или вертолеты.Super-Étendard — это французские палубные штурмовики, которые пользовались успехом только у самой Франции и Аргентины. В первую очередь, они полезны тем, что могут переносить широкий спектр вооружения: противокорабельные ракеты AM-39 Exocet, высокоточные ракеты воздух-земля AS-30, ракеты воздух-воздух малой дальности Matra Magic и так далее. Однако у данных истребителей маленькая грузоподъемность. Например, F-16 несет до 7700 кг оружия, а используемый украинцами штурмовой Су-25 — 4400 кг.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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аргентина, истребители, военная помощь украине, маркетинг
Вооружения, АРГЕНТИНА, истребители, военная помощь Украине, маркетинг
14:46 14.06.2024 (обновлено: 14:48 14.06.2024)
 
"Летающий металлолом" Киеву. Буэнос-Айрес готовит маркетинговую акцию

Interia: передача истребителей Украине станет для Милея маркетинговым ходом

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Аргентина изъявила желание отправить Киеву истребители Super Etendard, чье рабочее состояние требует модернизации, сообщает польское издание Interia.
Журналист издания в своей статье объясняет, почему, на его взгляд, данное решение выглядит как маркетинговый ход со стороны президента Аргентины Хавьера Милея.
В текущее время аргентинский лидер ведет переговоры с НАТО, чтобы Франция починила военные самолеты. Предполагается, также, что Буэнос-Айрес отдаст свои списанные машины, а взамен получит армейские беспилотники или вертолеты.
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Super-Étendard — это французские палубные штурмовики, которые пользовались успехом только у самой Франции и Аргентины. В первую очередь, они полезны тем, что могут переносить широкий спектр вооружения: противокорабельные ракеты AM-39 Exocet, высокоточные ракеты воздух-земля AS-30, ракеты воздух-воздух малой дальности Matra Magic и так далее. Однако у данных истребителей маленькая грузоподъемность. Например, F-16 несет до 7700 кг оружия, а используемый украинцами штурмовой Су-25 — 4400 кг.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ВооруженияАРГЕНТИНАистребителивоенная помощь Украинемаркетинг
 
 
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