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Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины

Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины

Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T14:27+0300

2024-06-14T14:27+0300

2024-06-14T14:32+0300

политика

дмитрий медведев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.По его мнению, события украинского конфликта развиваются по катастрофическому для Киева сценарию и дальше будет только хуже.Медведев подчеркнул, что продлить полномочия президента согласно конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента. "И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", — написал он на своей странице "ВКонтакте". Поэтому "главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", добавил Медведев.По его словам, Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.Замруководителя Совбеза РФ назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране, превратившим в заложников всех жителей Украины и не имеющим права посылать солдат на смерть. Он добавил, что любой украинский военный совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Зеленским после истечения срока его президентских полномочий.

https://1prime.ru/20240614/fiasko-849178540.html

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дмитрий медведев, украина, владимир зеленский