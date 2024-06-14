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Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины
Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:27+0300
2024-06-14T14:27+0300
2024-06-14T14:32+0300
политика
дмитрий медведев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.По его мнению, события украинского конфликта развиваются по катастрофическому для Киева сценарию и дальше будет только хуже.Медведев подчеркнул, что продлить полномочия президента согласно конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента. "И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", — написал он на своей странице "ВКонтакте". Поэтому "главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", добавил Медведев.По его словам, Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.Замруководителя Совбеза РФ назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране, превратившим в заложников всех жителей Украины и не имеющим права посылать солдат на смерть. Он добавил, что любой украинский военный совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Зеленским после истечения срока его президентских полномочий.
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дмитрий медведев, украина, владимир зеленский
Политика, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины
Медведев: Зеленского ждет суд или расправа толпы, Украину — капитуляция
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его мнению, события украинского конфликта развиваются по катастрофическому для Киева сценарию и дальше будет только хуже.
Медведев подчеркнул, что продлить полномочия президента согласно конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента.
"И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", — написал он на своей странице "ВКонтакте".
Поэтому "главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", добавил Медведев.
По его словам, Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.
Замруководителя Совбеза РФ назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране, превратившим в заложников всех жителей Украины и не имеющим права посылать солдат на смерть. Он добавил, что любой украинский военный совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Зеленским после истечения срока его президентских полномочий.
Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии саммитом обреченных