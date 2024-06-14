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Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины
Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:27+0300
2024-06-14T14:32+0300
политика
дмитрий медведев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.По его мнению, события украинского конфликта развиваются по катастрофическому для Киева сценарию и дальше будет только хуже.Медведев подчеркнул, что продлить полномочия президента согласно конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента. "И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", — написал он на своей странице "ВКонтакте". Поэтому "главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", добавил Медведев.По его словам, Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.Замруководителя Совбеза РФ назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране, превратившим в заложников всех жителей Украины и не имеющим права посылать солдат на смерть. Он добавил, что любой украинский военный совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Зеленским после истечения срока его президентских полномочий.
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дмитрий медведев, украина, владимир зеленский
Политика, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:27 14.06.2024 (обновлено: 14:32 14.06.2024)
 
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины

Медведев: Зеленского ждет суд или расправа толпы, Украину — капитуляция

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ожидает суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его мнению, события украинского конфликта развиваются по катастрофическому для Киева сценарию и дальше будет только хуже.
Медведев подчеркнул, что продлить полномочия президента согласно конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента.
"И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", — написал он на своей странице "ВКонтакте".
Поэтому "главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", добавил Медведев.
По его словам, Зеленский "никто и звать его никак", за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.
Замруководителя Совбеза РФ назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране, превратившим в заложников всех жителей Украины и не имеющим права посылать солдат на смерть. Он добавил, что любой украинский военный совершает уголовное преступление, исполняя приказания лиц, назначенных Зеленским после истечения срока его президентских полномочий.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
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ПолитикаДмитрий МедведевУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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