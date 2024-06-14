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"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции

"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции

"Большая семерка" пригрозила субъектам, помогающим Москве обходить ограничительные меры, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:53+0300

2024-06-14T18:53+0300

2024-06-14T18:54+0300

политика

россия

саммит g7

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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" пригрозила субъектам, помогающим Москве обходить ограничительные меры, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", — указывается в тексте.Так лидеры G7 пригрозили Ирану в случае поставок баллистических ракет в Россию. В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.

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россия, саммит g7