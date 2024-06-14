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"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции
"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции
"Большая семерка" пригрозила субъектам, помогающим Москве обходить ограничительные меры, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:53+0300
2024-06-14T18:54+0300
политика
россия
саммит g7
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" пригрозила субъектам, помогающим Москве обходить ограничительные меры, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", — указывается в тексте.Так лидеры G7 пригрозили Ирану в случае поставок баллистических ракет в Россию. В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.
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россия, саммит g7
Политика, РОССИЯ, саммит G7
18:53 14.06.2024 (обновлено: 18:54 14.06.2024)
 
"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции

G7 грозит "решительными мерами" для субъектов, помогающих РФ обходить санкции

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" пригрозила субъектам, помогающим Москве обходить ограничительные меры, сообщается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы примем решительные меры против субъектов, которые помогают России обойти наши санкции, в том числе путем введения серьезных санкций для всех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки России", — указывается в тексте.
Так лидеры G7 пригрозили Ирану в случае поставок баллистических ракет в Россию.
В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.
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