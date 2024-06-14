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"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T23:13+0300
2024-06-14T23:13+0300
2024-06-14T23:13+0300
политика
президентские выборы на украине
мирные переговоры
сво
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер."Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — отметил специалист в соцсети X, комментируя отказ Зеленского от мирного предложения Путина.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
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президентские выборы на украине, мирные переговоры, сво
Политика, президентские выборы на Украине, мирные переговоры, СВО
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
Беккер: режим Зеленского стоит на пути у украинцев, которые хотят мира