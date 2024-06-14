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"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина

"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина

Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T23:13+0300

2024-06-14T23:13+0300

2024-06-14T23:13+0300

политика

президентские выборы на украине

мирные переговоры

сво

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер."Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — отметил специалист в соцсети X, комментируя отказ Зеленского от мирного предложения Путина.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.

https://1prime.ru/20240614/otverzhenie-849199804.html

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президентские выборы на украине, мирные переговоры, сво