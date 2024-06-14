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"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T23:13+0300
2024-06-14T23:13+0300
политика
президентские выборы на украине
мирные переговоры
сво
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер."Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — отметил специалист в соцсети X, комментируя отказ Зеленского от мирного предложения Путина.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
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президентские выборы на украине, мирные переговоры, сво
Политика, президентские выборы на Украине, мирные переговоры, СВО
23:13 14.06.2024
 
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина

Беккер: режим Зеленского стоит на пути у украинцев, которые хотят мира

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
© POOL
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отсутствие выборов на Украине мешает гражданам этой страны добиться перемирия или переговоров с Россией, полагает американский журналист Кайл Беккер.
"Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — отметил специалист в соцсети X, комментируя отказ Зеленского от мирного предложения Путина.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
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Политикапрезидентские выборы на Украинемирные переговорыСВО
 
 
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