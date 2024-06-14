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Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине

Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине

НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:47+0300

2024-06-14T15:47+0300

2024-06-14T16:22+0300

политика

нато

россия

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По словам генсека, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, а не наоборот. По этой причине, альянс немерен продолжть военную поддержку Киева."Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", — отметил Столтенберг.Он также отметил, что министры обороны НАТО одобрили план усиления военной поддержки для Украины, при этом задействованы командные структуры в Германии и странах Восточной Европы. В рамках этого плана будет создан командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы. В реализации плана будут задействованы 700 человек.Альянс также планирует координировать поставки оружия по этому механизму для поддержки Киева. заключил Столтенберг.Российский лидер ранее заявил, что для начала мирных переговоров Киеву нужно вывести свои войска из новых российских регионов и отказаться от планов вступления в НАТО. Он также отметил, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев согласится на эти условия.Путин указал на необходимость нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины для мирного урегулирования ситуации.

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