Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240614/nato-849187218.html
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:47+0300
2024-06-14T16:22+0300
политика
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По словам генсека, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, а не наоборот. По этой причине, альянс немерен продолжть военную поддержку Киева."Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", — отметил Столтенберг.Он также отметил, что министры обороны НАТО одобрили план усиления военной поддержки для Украины, при этом задействованы командные структуры в Германии и странах Восточной Европы. В рамках этого плана будет создан командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы. В реализации плана будут задействованы 700 человек.Альянс также планирует координировать поставки оружия по этому механизму для поддержки Киева. заключил Столтенберг.Российский лидер ранее заявил, что для начала мирных переговоров Киеву нужно вывести свои войска из новых российских регионов и отказаться от планов вступления в НАТО. Он также отметил, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев согласится на эти условия.Путин указал на необходимость нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины для мирного урегулирования ситуации.
https://1prime.ru/20240614/orban-849161666.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия
Политика, НАТО, РОССИЯ
15:47 14.06.2024 (обновлено: 16:22 14.06.2024)
 
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине

Столтенберг: НАТО продолжит оказывать военную поддержку Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По словам генсека, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, а не наоборот. По этой причине, альянс немерен продолжть военную поддержку Киева.
"Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", — отметил Столтенберг.
Он также отметил, что министры обороны НАТО одобрили план усиления военной поддержки для Украины, при этом задействованы командные структуры в Германии и странах Восточной Европы. В рамках этого плана будет создан командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы. В реализации плана будут задействованы 700 человек.
Альянс также планирует координировать поставки оружия по этому механизму для поддержки Киева. заключил Столтенберг.
Российский лидер ранее заявил, что для начала мирных переговоров Киеву нужно вывести свои войска из новых российских регионов и отказаться от планов вступления в НАТО. Он также отметил, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев согласится на эти условия.
Путин указал на необходимость нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины для мирного урегулирования ситуации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины
09:25
 
ПолитикаНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала