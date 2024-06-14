https://1prime.ru/20240614/nato-849187218.html
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:47+0300
2024-06-14T15:47+0300
2024-06-14T16:22+0300
политика
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По словам генсека, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, а не наоборот. По этой причине, альянс немерен продолжть военную поддержку Киева."Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", — отметил Столтенберг.Он также отметил, что министры обороны НАТО одобрили план усиления военной поддержки для Украины, при этом задействованы командные структуры в Германии и странах Восточной Европы. В рамках этого плана будет создан командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы. В реализации плана будут задействованы 700 человек.Альянс также планирует координировать поставки оружия по этому механизму для поддержки Киева. заключил Столтенберг.Российский лидер ранее заявил, что для начала мирных переговоров Киеву нужно вывести свои войска из новых российских регионов и отказаться от планов вступления в НАТО. Он также отметил, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев согласится на эти условия.Путин указал на необходимость нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины для мирного урегулирования ситуации.
https://1prime.ru/20240614/orban-849161666.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать военную поддержку Украине
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО не считает предложения президента России Владимира Путина по Украине мирными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По словам генсека, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, а не наоборот. По этой причине, альянс немерен продолжть военную поддержку Киева.
"Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", — отметил Столтенберг.
Он также отметил, что министры обороны НАТО одобрили план усиления военной поддержки для Украины, при этом задействованы командные структуры в Германии и странах Восточной Европы. В рамках этого плана будет создан командный пункт в Висбадене и логистические центры в странах Восточной Европы. В реализации плана будут задействованы 700 человек.
Альянс также планирует координировать поставки оружия по этому механизму для поддержки Киева. заключил Столтенберг.
Российский лидер ранее заявил, что для начала мирных переговоров Киеву нужно вывести свои войска из новых российских регионов и отказаться от планов вступления в НАТО. Он также отметил, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев согласится на эти условия.
Путин указал на необходимость нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины для мирного урегулирования ситуации.
Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины