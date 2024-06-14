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В Финляндии появится штаб НАТО
В Финляндии появится штаб НАТО - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии появится штаб НАТО
Штаб Североатлантического альянса появится в Финляндии, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:57+0300
2024-06-14T15:57+0300
2024-06-14T15:57+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Штаб Североатлантического альянса появится в Финляндии, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.Финский министр выступил в пятницу на пресс-конференции, его речь транслировал телеканал Yle."В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска", - сказал Хяккянен.По его словам, штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке.Ранее о планах НАТО разместить штаб сухопутных войск в Финляндии заявлял министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. По данным СМИ, альянс для базирования выбрал город Миккели, расположенный примерно в 140 километрах от границы с Россией. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Летом 2023 года страна стала 31-м членом альянса.
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финляндия, нато
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
В Финляндии появится штаб НАТО
Министр обороны Финляндии Хяккянен: в стране появится штаб НАТО
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Штаб Североатлантического альянса появится в Финляндии, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.
Финский министр выступил в пятницу на пресс-конференции, его речь транслировал телеканал Yle.
"В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска", - сказал Хяккянен.
По его словам, штаб будет подчиняться объединенному командованию альянса в Норфолке.
Ранее о планах НАТО разместить штаб сухопутных войск в Финляндии заявлял министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. По данным СМИ, альянс для базирования выбрал город Миккели, расположенный примерно в 140 километрах от границы с Россией.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине. Летом 2023 года страна стала 31-м членом альянса.
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