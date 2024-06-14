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Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя

Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя - 14.06.2024, ПРАЙМ

Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя

В мире начинает появляться более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря вскрывает лицемерие Запада. Об этом рассказал в интервью РИА Новости... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T08:34+0300

2024-06-14T08:34+0300

2024-06-14T08:35+0300

политика

россия

украина

оон

василий небензя

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ООН, 14 июн - ПРАЙМ. В мире начинает появляться более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря вскрывает лицемерие Запада. Об этом рассказал в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В пятницу должно пройти запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву. По словам Небензи, "наши усилия по "высвечиванию" лицемерия и "двойных стандартов" Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны". "Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде всё сложнее одурманить ооновское большинство", — отметил он. Небензя добавил, что особенно это проявляется, когда большинству навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов.

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россия, украина, оон, василий небензя