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Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя
Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя - 14.06.2024, ПРАЙМ
Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя
В мире начинает появляться более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря вскрывает лицемерие Запада. Об этом рассказал в интервью РИА Новости... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:34+0300
2024-06-14T08:34+0300
2024-06-14T08:35+0300
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ООН, 14 июн - ПРАЙМ. В мире начинает появляться более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря вскрывает лицемерие Запада. Об этом рассказал в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В пятницу должно пройти запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву. По словам Небензи, "наши усилия по "высвечиванию" лицемерия и "двойных стандартов" Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны". "Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде всё сложнее одурманить ооновское большинство", — отметил он. Небензя добавил, что особенно это проявляется, когда большинству навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов.
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россия, украина, оон, василий небензя
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ООН, Василий Небензя
Мир все более трезво оценивает конфликт на Украине, заявил Небензя
Небензя: в мире формируется более трезвая оценка конфликта на Украине
ООН, 14 июн - ПРАЙМ. В мире начинает появляться более трезвая оценка происходящего на Украине, Москва не зря вскрывает лицемерие Запада. Об этом рассказал в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В пятницу должно пройти запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву.
По словам Небензи, "наши усилия по "высвечиванию" лицемерия и "двойных стандартов" Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны".
"Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде всё сложнее одурманить ооновское большинство", — отметил он.
Небензя добавил, что особенно это проявляется, когда большинству навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов.
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