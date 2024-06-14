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Последнее "прости" нефтедоллара: что идет ему на смену

Последнее "прости" нефтедоллара: что идет ему на смену - 14.06.2024, ПРАЙМ

Последнее "прости" нефтедоллара: что идет ему на смену

Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение США отнюдь не подводит черту под эпохой нефтедоллара. До этого еще далеко. Но процесс бегства от американской... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T04:04+0300

2024-06-14T04:04+0300

2024-06-14T04:04+0300

статья

нефть

доллар

торговля нефтью

сша

саудовская аравия

брикс

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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ, Роман Серов. Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение США отнюдь не подводит черту под эпохой нефтедоллара. До этого еще далеко. Но процесс бегства от американской валюты запущен, и мы наблюдаем очередной его этап. Чем все закончится, читайте в материале "Прайм".Полувековая сделкаСаудовская Аравия отказалась продлевать нефтедолларовую сделку с США, длившуюся 50 лет. Срок ее действия истек 9 июня 2024 года. Таким образом, соглашение о безопасности, подписанное обеими странами 8 июня 1974 года, которое предусматривало создание двух совместных комиссий, одна из которых занимается экономическим сотрудничеством, а другая - военным, утратило силу.Этот документ был призван стабилизировать рынок нефти после потрясений, вызванных отменой золотого стандарта в США в 1971 году и нефтяным кризисом 1973-1974 годов. Он ознаменовал максимально тесное сотрудничество между двумя странами. Его суть в том, что саудиты продают нефть только за доллары, а США за это их поддерживают, в том числе, вооружением, предоставляют гарантии безопасности.Подписывая договор, американские официальные лица высказывали надежду, что теперь Эр-Рияд увеличит добычу нефти до максимума. Кроме того, сделка рассматривалась, как платформа для влияния на другие арабские государства.Именно так без малого 50 лет назад было положено начало понятию "нефтедоллар". После этого десятилетиями все шло по плану. Саудовская Аравия торговала нефтью и, являясь лидером рынка, формировала долларовую цену на этот товар, Америка богатела и прирастала финансовой мощью.Развал карточного домикаНо лет 10 назад все пошло наперекосяк. Саудовская Аравия окрепла и пожелала проводить собственную политику в регионе, а также самостоятельно определять объем нефтедобычи. После ряда неприятных геополитических историй и явно провальных визитов в Эр-Рияд представителей американского истеблишмента стало ясно: между саудовскими принцами и Белым домом масса принципиальных разногласий, и никто не готов уступать."Своими политизированными действиями США вынуждают игроков мирового рынка уходить от системы, навязанной ими другим государствам десятки лет назад", - комментирует доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.Параллельно Саудовская Аравия начала прорабатывать вопрос о возможности нефтяных сделок в альтернативных валютах. В конце прошлого года страна заключила соглашение с Китаем о валютном свопе, чтобы расширить использование нацвалют. Уже тогда стало ясно – продлению сделки со Штатами не бывать. Дальше – больше: страна договорилась с Бразилией о торговле нефтью за реалы.В общем, американский рынок перестал быть для саудитов приоритетным, зато образовалась потребность в юанях и других валютах за счет увеличения международной торговли. Да и гарантии безопасности стали призрачными – Штаты уже не особо заинтересованы в сохранении стабильности в регионе. Им сейчас выгоднее напряжённость, чтобы влиять на нефтяной рынок.Таким образом, непродление контракта можно считать вполне закономерным. Строго говоря, случилось то, что рано или поздно должно было произойти. Санкции Запада против России лишь ускорили процесс."Они ограничили доступность проведения валютных операций в долларах и евро, тем самым значительно снизив мировые обороты внешнеторговых сделок в своих валютах", - поясняет доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития Президентской Академии РАНХиГС Тамара Сафонова.Заморозка и изъятие российских золотовалютных резервов также стали негативным прецедентом, усиливающим отток денежных средств из банков ЕС и США со стороны дружественных для России стран. Доллароцентричная экономика начала разваливаться, как карточный домик.Юань, евро или биткоин – чем заменят долларРешение не продлевать контракт позволяет Саудовской Аравии торговать нефтью и другими товарами в нескольких валютах, включая юани, евро, и иены, а не только за доллары США. Собственно, она это уже делает, но теперь вовсе перестанет быть ограничена обязательствами.Какие валюты окажутся для нее предпочтительнее? Исходим из того, что Саудовская Аравия с 1 января 2024 года входит в БРИКС. Одной из важнейших задач альянса является переход на общую валюту, которая может стать альтернативой доллару для международных расчетов. До ввода в действие единой валюты БРИКС каждая страна будет заинтересована в продвижении и укреплении собственной валюты на мировом рынке, полагает Сафронова. Таким образом, велика вероятность увеличения доли сделок в рублях, реалах, рупиях и юанях.Рассматриваются варианты использования цифровой валюты, например, биткоина. Недавно Саудовская Аравия объявила об участии в проекте mBridge. Он основан на технологии распределенного реестра (DLT), позволяющей осуществлять мгновенные расчеты по трансграничным платежам и операции с иностранной валютой. Главное в нем - платформа цифровых валют, созданная совместно с несколькими центробанками. Ее же могут использовать и коммерческие структуры.К проекту подключены почти 30 стран-участников и наблюдателей. Создана система управления, подходящая каждому фигуранту, а также правовая база, адаптированная к уникальному децентрализованному характеру платформы. Уже сейчас mBridge вполне жизнеспособен и в скором времени может быть задействован.В конечном итоге участники БРИКС и их партнеры сделают свободный выбор, и многое будет зависеть от договорённостей между странами, считает Алиев. Но цифровые валюты выглядят предпочтительнее.Катастрофы не просматривается, но все зашевелилисьРазумеется, полного и быстрого отката доллара с ведущего места в центре мировой торговли ждать не стоит. Он по-прежнему остается универсальной мировой резервной валютой. Его легко конвертировать и хранить в резервах для сбережения нефтяных сверхдоходов. Саудовская Аравия продолжит сделки в долларах, и их доля по-прежнему будет значительной.Важно совсем другое. Происходящее знаменует собой начало отхода от нефтедолларовой системы, созданной в1972 году, когда США отделили свою валюту от золота, и, как ожидается, ускорит глобальный отход от гегемонии доллара, полагает экономист. Многие страны это поддержат как минимум из-за желания подстраховаться на случай геополитических стычек с Вашингтоном.Боятся и рисков проседания американской экономики. Госдолг США продолжает расти ускоренными темпами, а к дефициту бюджета прибавилась растущая зависимость от импорта, что в долгосрочной перспективе может обесценить доллар.В целом нанесен сильный удар по влиянию США на глобальные процессы как с точки зрения политики, так и с позиции экономики. Доллар потеряет свое влияние на мировом уровне, прекратит доминирование и постепенно вернется к статусу региональной валюты. Вашингтон, безусловно, будет пытаться остановить это путём давления, как экономического, так и политического, на страны, которые начнут уходить от доллара. Однако процесс уже запущен, и его не остановить, заключают эксперты.

https://1prime.ru/20240611/oil-849064660.html

https://1prime.ru/20240410/tsfa-847260600.html

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

нефть, доллар, торговля нефтью, сша, саудовская аравия, брикс