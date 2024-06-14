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ЦБ намерен обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

ЦБ намерен обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими - 14.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Банк России планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:00+0300

2024-06-14T15:00+0300

2024-06-14T15:01+0300

банк россии

нпф

конфликт интересов должностных лиц

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Банк России планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими, говорится в сообщении регулятора. Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России подготовил соответствующий проект указания, который опубликован на сайте регулятора для общественного обсуждения. "Проект устанавливает требования к выявлению конфликта интересов негосударственного пенсионного фонда и управлению конфликтом интересов негосударственного пенсионного фонда с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц", - говорится в пояснительной записке к документу. Документ определяет правила выявления конфликтов интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, - например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. При этом установлена обязанность НПФ предотвращать возникновение всех конфликтов интересов (за исключением отдельных случаев) и перечень условий, при соблюдении которых НПФ вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, раскрыв информацию о таком конфликте, а также порядок и сроки ее раскрытия. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов. Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов, отмечают в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф, конфликт интересов должностных лиц