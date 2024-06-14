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Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины
Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины
Североатлантический альянс в рамках миссии на Украине намерен создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Украине. Об этом | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:25+0300
2024-06-14T09:25+0300
2024-06-14T09:46+0300
нато
поддержка украины
виктор орбан
вооружения
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БУДАПЕШТ, 14 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс в рамках миссии на Украине намерен создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Украине. Об этом сообщил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, альянс хочет создать так называемую "миссию НАТО на Украине", что означает координацию передачи Киеву поставленного оружия. "Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь, на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии", — сказал венгерский премьер.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240613/zelenskiy-849144744.html
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нато, поддержка украины, виктор орбан
НАТО, поддержка Украины, Виктор Орбан, Вооружения
Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины
Орбан: НАТО хочет создать три базы для координации поставок оружия Украине
БУДАПЕШТ, 14 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс в рамках миссии на Украине намерен создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Украине. Об этом сообщил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, альянс хочет создать так называемую "миссию НАТО на Украине", что означает координацию передачи Киеву поставленного оружия.
"Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь, на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии", — сказал венгерский премьер.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО