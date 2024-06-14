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Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил несогласие с условиями для Киева в применении переданного ей оружия. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:55+0300
2024-06-14T18:27+0300
политика
оружие
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил несогласие с условиями для Киева в применении переданного ей оружия. "Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение", — отметил он в соцсети X.Шаппс осудил также "обмен территорий на мир", так как, по его мнению, "преподаст совершенно неправильные уроки" по поводу агрессии.В конце мая советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак подтвердил, что Киев получил разрешение Лондона применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по России и уже пользуется этой возможностью.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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оружие, украина, великобритания, сво
Политика, ОРУЖИЕ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВО
17:55 14.06.2024 (обновлено: 18:27 14.06.2024)
 
Британия выступила против ограничений Украине по переданному оружию

Минобороны Британии выступило против ограничений Украине по переданному оружию

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил несогласие с условиями для Киева в применении переданного ей оружия.
"Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение", — отметил он в соцсети X.
Шаппс осудил также "обмен территорий на мир", так как, по его мнению, "преподаст совершенно неправильные уроки" по поводу агрессии.
В конце мая советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак подтвердил, что Киев получил разрешение Лондона применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по России и уже пользуется этой возможностью.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
Британия ввела санкции против компаний из третьих стран за "связи с РФ"
Вчера, 15:18
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
 
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