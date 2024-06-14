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"Большая семерка" напомнила России о последствиях ядерного удара
"Большая семерка" напомнила России о последствиях ядерного удара - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Большая семерка" напомнила России о последствиях ядерного удара
"Большая семерка" заявила, что применение Москвой оружия массового поражения будет "иметь серьезные последствия", сообщается в заявлении саммита "Семерки" в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:33+0300
2024-06-14T19:33+0300
2024-06-14T19:33+0300
политика
ядерное оружие
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" заявила, что применение Москвой оружия массового поражения будет "иметь серьезные последствия", сообщается в заявлении саммита "Семерки" в Италии."Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", — указано в документе, поступившем в РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин 7 июня напомнила, что Россия, согласно ее доктрине, использует ядерное оружие только в исключительном случае. Он не наступил, отмечал Путин.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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ядерное оружие, россия, саммит g7
Политика, ядерное оружие, РОССИЯ, саммит G7
"Большая семерка" напомнила России о последствиях ядерного удара
G7 напомнила о последствиях при применении Россией оружия массового поражения
БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" заявила, что применение Москвой оружия массового поражения будет "иметь серьезные последствия", сообщается в заявлении саммита "Семерки" в Италии.
"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", — указано в документе, поступившем в РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин 7 июня напомнила, что Россия, согласно ее доктрине, использует ядерное оружие только в исключительном случае. Он не наступил, отмечал Путин.
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Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.