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Путин не вправе ставить Украине условия о мире, заявил глава Пентагона
Путин не вправе ставить Украине условия о мире, заявил глава Пентагона - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин не вправе ставить Украине условия о мире, заявил глава Пентагона
Президент РФ Владимир Путин "не вправе диктовать" Киеву условия мира, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:09+0300
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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин "не вправе диктовать" Киеву условия мира, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин."Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", — сказал он. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОстин добавил, что Путин мог бы "сегодня" остановить конфликт, и призвал его вывести российские войска с "украинской суверенной территории".Он также призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, так как конфликт "вступил в ключевую стадию".Кроме того, глава Пентагона заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширять альянс в ближайшем будущем и признаков того, что это произойдет, а также добавил, что политика "открытых дверей", которую исповедует объединение, остается в силе.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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россия, украина, пентагон, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Пентагон, мирные переговоры
Путин не вправе ставить Украине условия о мире, заявил глава Пентагона
Шеф Пентагона Остин: Путин не вправе ставить Украине условия о мире
ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин "не вправе диктовать" Киеву условия мира, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира", — сказал он.
Остин добавил, что Путин мог бы "сегодня" остановить конфликт, и призвал его вывести российские войска с "украинской суверенной территории".
Он также призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, так как конфликт "вступил в ключевую стадию".
Кроме того, глава Пентагона заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширять альянс в ближайшем будущем и признаков того, что это произойдет, а также добавил, что политика "открытых дверей", которую исповедует объединение, остается в силе.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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