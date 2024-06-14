https://1prime.ru/20240614/otkaz-849189374.html

Захарова назвала последствия отказа от предложения Путина по Украине

Захарова назвала последствия отказа от предложения Путина по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала последствия отказа от предложения Путина по Украине

Отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина по решению конфликта на Украине лишает украинский народ шанса на мир. Такое... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:22+0300

2024-06-14T16:22+0300

2024-06-14T16:56+0300

политика

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина по решению конфликта на Украине лишает украинский народ шанса на мир. Такое мнение выразила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", — отметила дипломат.Ранее офис главы Украины отклонил предложения Путина, утверждая, что они предполагают отказ Киева от своей субъектности.Российский лидер ранее заявил, что для начала мирных переговоров Киеву нужно вывести свои войска из новых российских регионов и отказаться от планов вступления в НАТО. Он также отметил, что боевые действия будут прекращены после того, как Киев согласится на эти условия.Путин указал на необходимость нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины для мирного урегулирования ситуации.

https://1prime.ru/20240614/lavrov-849179531.html

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россия, украина, мария захарова