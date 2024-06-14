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До последнего украинца. Песков объяснил, почему инициативу Путина отвергли
До последнего украинца. Песков объяснил, почему инициативу Путина отвергли - 14.06.2024, ПРАЙМ
До последнего украинца. Песков объяснил, почему инициативу Путина отвергли
Отвержение Западом мирной инициативы президента России Владимира Путина означает, что они хотят продолжить воевать с Москвой руками украинцев, сообщил... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T21:34+0300
2024-06-14T21:34+0300
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отвержение Западом мирной инициативы президента России Владимира Путина означает, что они хотят продолжить воевать с Москвой руками украинцев, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.14 июня глава государства заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО. "То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые особо ястребоподобные европейцы - это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев, до последнего украинца", — отметил он журналисту Павлу Зарубину, комментируя реакцию стран Запада на мирную инициативу президента РФ.Песков заявил, что украинскому правительству действительно стоит прислушаться к предложению Путина, так как на данный момент есть возможность. Более того, определенно не стоит ждать ухудшения условий, отметил политик.Пресс-секретарь президента указал, что Россия применяет военные средства только, когда отвергается ее политико-дипломатические цели. Для Москвы главное — достичь своих стремлений, но предпочтительнее, конечно, мирные переговоры, добавил он.Песков также подчеркнул, что Путин во время выступления на встрече с руководством МИД 14 июня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира ЗеленскогоРоссийский лидер тогда заявил, что срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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мирные переговоры, украина, владимир зеленский, владимир путин, сша, запад
Политика, мирные переговоры, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, ЗАПАД
До последнего украинца. Песков объяснил, почему инициативу Путина отвергли
Песков: США хотят воевать руками украинцев, поэтому отвергают мирные инициативы
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Отвержение Западом мирной инициативы президента России Владимира Путина означает, что они хотят продолжить воевать с Москвой руками украинцев, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
14 июня глава государства заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
"То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые особо ястребоподобные европейцы - это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев, до последнего украинца", — отметил он журналисту Павлу Зарубину, комментируя реакцию стран Запада на мирную инициативу президента РФ.
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
Песков заявил, что украинскому правительству действительно стоит прислушаться к предложению Путина, так как на данный момент есть возможность. Более того, определенно не стоит ждать ухудшения условий, отметил политик.
Пресс-секретарь президента указал, что Россия применяет военные средства только, когда отвергается ее политико-дипломатические цели. Для Москвы главное — достичь своих стремлений, но предпочтительнее, конечно, мирные переговоры, добавил он.
Песков также подчеркнул, что Путин во время выступления на встрече с руководством МИД 14 июня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира Зеленского
Российский лидер тогда заявил, что срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.