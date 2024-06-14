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Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова - 14.06.2024, ПРАЙМ
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова
Страны Запада подписывают с Украиной не имеющие юридической силы соглашения и снимают с себя ответственность за ее будущее, заявила официальный представитель... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:32+0300
2024-06-14T11:32+0300
2024-06-14T11:32+0300
политика
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Запада подписывают с Украиной не имеющие юридической силы соглашения и снимают с себя ответственность за ее будущее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, соглашения между Украиной и некоторыми западными странами, в частности, соглашение о безопасности, заключенное между Вашингтоном и Киевом, "не имеют юридической силы", а являются "постановкой". Подобные "квазидокументы" нужны, чтобы продемонстрировать лишь видимость поддержки Украины, а не реальную помощь, считает Захарова. "Вроде как, киевский режим на политическом или даже геополитическом уровне они поддерживают, вроде, готовы заключать соглашения, а на самом деле юридически с себя ответственность за будущее Украины полностью снимают", — пояснила официальный представитель МИД в беседе с журналистами. Она также добавила, что соглашения, в которых Запад якобы гарантирует безопасность Украине, несут эмоциональную составляющую, чтобы мотивировать украинцев продолжать конфликт с Россией. "Они должны демонстрировать некое так называемое единство, как они называют солидарность с гражданами Украины, чтобы мотивировать их к реализации жуткого мобилизационного закона, который был принят с понижением уровня возраста мобилизации. Для того чтобы каким-то образом людей собирать и отправлять дальше в эту страшную киевскорежимную мясорубку", — заключила Захарова.
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запад, украина, мария захарова
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Мария Захарова
Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины, заявила Захарова
Захарова: соглашениями Запад снимает с себя ответственность за будущее Украины
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Запада подписывают с Украиной не имеющие юридической силы соглашения и снимают с себя ответственность за ее будущее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, соглашения между Украиной и некоторыми западными странами, в частности, соглашение о безопасности, заключенное между Вашингтоном и Киевом, "не имеют юридической силы", а являются "постановкой". Подобные "квазидокументы" нужны, чтобы продемонстрировать лишь видимость поддержки Украины, а не реальную помощь, считает Захарова.
"Вроде как, киевский режим на политическом или даже геополитическом уровне они поддерживают, вроде, готовы заключать соглашения, а на самом деле юридически с себя ответственность за будущее Украины полностью снимают", — пояснила официальный представитель МИД в беседе с журналистами.
Она также добавила, что соглашения, в которых Запад якобы гарантирует безопасность Украине, несут эмоциональную составляющую, чтобы мотивировать украинцев продолжать конфликт с Россией.
"Они должны демонстрировать некое так называемое единство, как они называют солидарность с гражданами Украины, чтобы мотивировать их к реализации жуткого мобилизационного закона, который был принят с понижением уровня возраста мобилизации. Для того чтобы каким-то образом людей собирать и отправлять дальше в эту страшную киевскорежимную мясорубку", — заключила Захарова.
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