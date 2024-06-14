https://1prime.ru/20240614/peregovory-849177768.html

Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров

Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров

Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T14:05+0300

2024-06-14T14:05+0300

2024-06-14T14:31+0300

политика

россия

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Об этом заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вывод должен быть произведен, "именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину". "Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", — сказал российский лидер.Он также отметил, что конференция по Украине в Швейцарии — это не переговоры, а стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240614/soglashenie-849176972.html

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россия, украина, мирные переговоры