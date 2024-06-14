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"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией
Британские дипломаты недостаточно обучены, чтобы общаться с Москвой, сообщил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T20:21+0300
2024-06-14T20:21+0300
политика
великобритания
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Британские дипломаты недостаточно обучены, чтобы общаться с Москвой, сообщил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России", — отметил он.Прауд указал, что единственное решение конфликта на Украине — это прислушаться к условиям российского руководства. По его мнению, у западных лидеров не получилось обособить Москву, и теперь Североатлантическому альянсу стоит остановить переговорный процесс без участия обоих враждующих сторон.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
https://1prime.ru/20240614/nato-849187218.html
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великобритания, украина, россия, переговоры
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
20:21 14.06.2024
 
"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией

Прауд: плохая подготовка британских дипломатов мешает переговорам с Россией

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Британские дипломаты недостаточно обучены, чтобы общаться с Москвой, сообщил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России", — отметил он.
Прауд указал, что единственное решение конфликта на Украине — это прислушаться к условиям российского руководства. По его мнению, у западных лидеров не получилось обособить Москву, и теперь Североатлантическому альянсу стоит остановить переговорный процесс без участия обоих враждующих сторон.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Генсек НАТО ответил на предложение Путина по Украине
15:47
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАРОССИЯпереговоры
 
 
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