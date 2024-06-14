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"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией

"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Несут чушь". В Британии неожиданно высказались о переговорах с Россией

Британские дипломаты недостаточно обучены, чтобы общаться с Москвой, сообщил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T20:21+0300

2024-06-14T20:21+0300

2024-06-14T20:21+0300

политика

великобритания

украина

россия

переговоры

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Британские дипломаты недостаточно обучены, чтобы общаться с Москвой, сообщил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Сейчас у наших дипломатов в России очень низкий уровень подготовки. Они были отправлены сюда британскими министрами, которые также не имеют ни опыта, ни реальных знаний и понимания России", — отметил он.Прауд указал, что единственное решение конфликта на Украине — это прислушаться к условиям российского руководства. По его мнению, у западных лидеров не получилось обособить Москву, и теперь Североатлантическому альянсу стоит остановить переговорный процесс без участия обоих враждующих сторон.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.

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великобритания, украина, россия, переговоры