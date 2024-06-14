https://1prime.ru/20240614/pokaz-849193729.html

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем - 14.06.2024, ПРАЙМ

Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем

Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали, как самолеты Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, указали в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:07+0300

2024-06-14T18:07+0300

2024-06-14T18:08+0300

вооружения

су-34

андрей белоусов

вкс россии

авиабомбы

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали, как самолеты Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, указали в ведомстве.Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил, где ему зачитали заслушал доклады о выполняемых задачах."Министру обороны РФ также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении", — указывается в публикации.Белоусову также продемонстрировали деятельность группы управления беспилотниками ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

https://1prime.ru/20240614/bespilotniki-849164417.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

су-34, андрей белоусов, вкс россии, авиабомбы