https://1prime.ru/20240614/pokaz-849193729.html
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем - 14.06.2024, ПРАЙМ
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем
Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали, как самолеты Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, указали в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:07+0300
2024-06-14T18:07+0300
2024-06-14T18:08+0300
вооружения
су-34
андрей белоусов
вкс россии
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали, как самолеты Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, указали в ведомстве.Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил, где ему зачитали заслушал доклады о выполняемых задачах."Министру обороны РФ также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении", — указывается в публикации.Белоусову также продемонстрировали деятельность группы управления беспилотниками ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.
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су-34, андрей белоусов, вкс россии, авиабомбы
Вооружения, СУ-34, Андрей Белоусов, ВКС России, Авиабомбы
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем
Белоусову показали, как Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали, как самолеты Су-34 применяют авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции, указали в ведомстве.
Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил, где ему зачитали заслушал доклады о выполняемых задачах.
"Министру обороны РФ также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения специальной военной операции в режиме реального времени, в том числе о применении самолетами Су-34 авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении", — указывается в публикации.
Белоусов и Дюмин обсудили поставки войскам беспилотников
Белоусову также продемонстрировали деятельность группы управления беспилотниками ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.