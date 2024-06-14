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Эксперт рассказал о дефиците полимеров на российском рынке вторсырья

Эксперт рассказал о дефиците полимеров на российском рынке вторсырья - 14.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о дефиците полимеров на российском рынке вторсырья

На российском рынке вторсырья не хватает полимеров, стекло и алюминий менее востребованы, сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T06:17+0300

2024-06-14T06:17+0300

2024-06-14T06:19+0300

экономика

россия

вторсырье

полимеры

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На российском рынке вторсырья не хватает полимеров, стекло и алюминий менее востребованы, сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки Заур Абдурахимов. "Сегодня, безусловно, одной из фракций, которая является дефицитной, являются полимеры, к большому сожалению, есть большая потребность в этой фракции. Очень мало очищенной фракции, она всегда с примесями органических отходов, поэтому это сегодня номер один", - сказал Абдурахимов. По его словам, стекло и алюминий сегодня менее востребованы на рынке, чем пластик. "Порой проще купить новую тару, чем использовать стеклобой", - добавил эксперт. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вторсырье, полимеры