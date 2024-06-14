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В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:55+0300
2024-06-14T09:40+0300
политика
польша
ввс
вкс россии
воздушная тревога
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ВАРШАВА, 14 июня – ПРАЙМ. ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских вооруженных сил."Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", — говорится в сообщении командования в соцсети X. Согласно публикации Варшавы, наблюдалась "интенсивная деятельность" российской дальней авиации, которая якобы связана с ударами маневрирующих ракет и БПЛА по территории Украины.Командование заявило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены". Самолеты вернулись на места базирования спустя три часа.Варшава в последнее время регулярно делает такие заявления. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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польша, ввс, вкс россии, воздушная тревога
Политика, ПОЛЬША, ВВС, ВКС России, воздушная тревога
08:55 14.06.2024 (обновлено: 09:40 14.06.2024)
 
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию

Командование Польши: авиацию поднимали из-за "интенсивных" действий России

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 14 июня – ПРАЙМ. ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских вооруженных сил.
"Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", — говорится в сообщении командования в соцсети X.
Согласно публикации Варшавы, наблюдалась "интенсивная деятельность" российской дальней авиации, которая якобы связана с ударами маневрирующих ракет и БПЛА по территории Украины.
Командование заявило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены". Самолеты вернулись на места базирования спустя три часа.
Варшава в последнее время регулярно делает такие заявления. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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ПолитикаПОЛЬШАВВСВКС Россиивоздушная тревога
 
 
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