https://1prime.ru/20240614/polsha-849159450.html

В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию

В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию

ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T08:55+0300

2024-06-14T08:55+0300

2024-06-14T09:40+0300

политика

польша

ввс

вкс россии

воздушная тревога

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg

ВАРШАВА, 14 июня – ПРАЙМ. ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских вооруженных сил."Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", — говорится в сообщении командования в соцсети X. Согласно публикации Варшавы, наблюдалась "интенсивная деятельность" российской дальней авиации, которая якобы связана с ударами маневрирующих ракет и БПЛА по территории Украины.Командование заявило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены". Самолеты вернулись на места базирования спустя три часа.Варшава в последнее время регулярно делает такие заявления. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://1prime.ru/20240613/ssha-849146323.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, ввс, вкс россии, воздушная тревога