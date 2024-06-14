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В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:55+0300
2024-06-14T08:55+0300
2024-06-14T09:40+0300
политика
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ВАРШАВА, 14 июня – ПРАЙМ. ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских вооруженных сил."Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", — говорится в сообщении командования в соцсети X. Согласно публикации Варшавы, наблюдалась "интенсивная деятельность" российской дальней авиации, которая якобы связана с ударами маневрирующих ракет и БПЛА по территории Украины.Командование заявило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены". Самолеты вернулись на места базирования спустя три часа.Варшава в последнее время регулярно делает такие заявления. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://1prime.ru/20240613/ssha-849146323.html
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польша, ввс, вкс россии, воздушная тревога
Политика, ПОЛЬША, ВВС, ВКС России, воздушная тревога
В Польше заявили, что из-за действий России поднимали в небо авиацию
Командование Польши: авиацию поднимали из-за "интенсивных" действий России
ВАРШАВА, 14 июня – ПРАЙМ. ВВС Польши и стран-союзников были подняты в небо над территорией страны из-за якобы "интенсивных" действий России, заявило оперативное командование польских вооруженных сил.
"Внимание, в воздушном пространстве юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как начали работать польские и союзнические самолеты", — говорится в сообщении командования в соцсети X.
Согласно публикации Варшавы, наблюдалась "интенсивная деятельность" российской дальней авиации, которая якобы связана с ударами маневрирующих ракет и БПЛА по территории Украины.
Командование заявило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены". Самолеты вернулись на места базирования спустя три часа.
Варшава в последнее время регулярно делает такие заявления. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
США не планируют ослаблять ПВО Польши ради Киева, заявил глава Пентагона