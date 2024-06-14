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"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине
"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине
"Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:16+0300
2024-06-14T18:16+0300
2024-06-14T18:18+0300
политика
саммит g7
италия
помощь украине
замороженные российские активы
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. Вместе с международными партнерами мы полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении Украины и ее народа", — указано в тексте.Лидеры стран G7 также обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.Помимо этого, в финальном заявлении "Большая семерка" потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. На саммите обсуждают: конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африку, миграцию и искусственный интеллект.
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саммит g7, италия, помощь украине, замороженные российские активы
Политика, саммит G7, ИТАЛИЯ, помощь Украине, замороженные российские активы
"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине
Страны G7 пообещали продолжать военную, финансовую, гуманитарную помощь Киеву
БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. Вместе с международными партнерами мы полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении Украины и ее народа", — указано в тексте.
Лидеры стран G7 также обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.
Помимо этого, в финальном заявлении "Большая семерка" потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. На саммите обсуждают: конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африку, миграцию и искусственный интеллект.
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