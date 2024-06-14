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"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине

"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине

"Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:16+0300

2024-06-14T18:16+0300

2024-06-14T18:18+0300

политика

саммит g7

италия

помощь украине

замороженные российские активы

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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. Вместе с международными партнерами мы полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении Украины и ее народа", — указано в тексте.Лидеры стран G7 также обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.Помимо этого, в финальном заявлении "Большая семерка" потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. На саммите обсуждают: конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африку, миграцию и искусственный интеллект.

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саммит g7, италия, помощь украине, замороженные российские активы