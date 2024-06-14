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"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине
"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине
"Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:16+0300
2024-06-14T18:18+0300
политика
саммит g7
италия
помощь украине
замороженные российские активы
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. Вместе с международными партнерами мы полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении Украины и ее народа", — указано в тексте.Лидеры стран G7 также обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.Помимо этого, в финальном заявлении "Большая семерка" потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. На саммите обсуждают: конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африку, миграцию и искусственный интеллект.
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саммит g7, италия, помощь украине, замороженные российские активы
Политика, саммит G7, ИТАЛИЯ, помощь Украине, замороженные российские активы
18:16 14.06.2024 (обновлено: 18:18 14.06.2024)
 
"Большая семерка" пообещала продолжать помогать Украине

Страны G7 пообещали продолжать военную, финансовую, гуманитарную помощь Киеву

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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БАРИ, 14 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" обещала продолжать помогать Киеву, указывается в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. Вместе с международными партнерами мы полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении Украины и ее народа", — указано в тексте.
Лидеры стран G7 также обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.
Помимо этого, в финальном заявлении "Большая семерка" потребовала от Москвы выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
Встреча лидеров "Большой семерки" под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. На саммите обсуждают: конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, Африку, миграцию и искусственный интеллект.
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Политикасаммит G7ИТАЛИЯпомощь Украинезамороженные российские активы
 
 
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