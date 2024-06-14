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Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга - 14.06.2024, ПРАЙМ
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга
Правительство РФ расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области, на новых территориях порта будут построены объекты инфраструктуры, сообщили | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:17+0300
2024-06-14T09:19+0300
кабмин
порт
усть-луга
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области, на новых территориях порта будут построены объекты инфраструктуры, сообщили в кабмине. "В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Это будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей", - сообщили в кабмине. Отмечается, что на обновленной территории порта будут построены "объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 миллионов тонн грузов в год". Кроме того, в кабмине сообщили о планах построить в порту дополнительную якорную стоянку, что позволит "увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства".
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порт, усть-луга
Кабмин, порт, Усть-Луга
09:17 14.06.2024 (обновлено: 09:19 14.06.2024)
 
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга

Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота морского торгового порта Усть-Луга
Работа морского торгового порта Усть-Луга - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области, на новых территориях порта будут построены объекты инфраструктуры, сообщили в кабмине.
"В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Это будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей", - сообщили в кабмине.
Отмечается, что на обновленной территории порта будут построены "объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 миллионов тонн грузов в год".
Кроме того, в кабмине сообщили о планах построить в порту дополнительную якорную стоянку, что позволит "увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства".
 
КабминпортУсть-Луга
 
 
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