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Португалия войдет в новую коалицию из стран НАТО для поддержки Украины
Португалия войдет в новую коалицию из стран НАТО для поддержки Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ
Португалия войдет в новую коалицию из стран НАТО для поддержки Украины
Глава Минобороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерении Лиссабона присоединиться к "коалиции бронетехники" из нескольких других государств-членов... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:33+0300
2024-06-14T09:33+0300
2024-06-14T09:45+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерении Лиссабона присоединиться к "коалиции бронетехники" из нескольких других государств-членов НАТО для оказания помощи Киеву. Об этом говорится на странице португальского Минобороны в соцсети Facebook*. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев ранее заявил, что стартовали работы "коалиции бронетехники" при участии Польши, Германии, Великобритании, Швеции и Италии. По его словам, задача объединения состоит в усилении возможностей ВСУ в части бронированной техники, поставок бронемашин, боеприпасов для них, ремонта и технического обслуживания парка. Отмечается, что соглашение было подписано министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, португалия, нато, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, ПОРТУГАЛИЯ, НАТО, поддержка Украины
Португалия войдет в новую коалицию из стран НАТО для поддержки Украины
Португалия присоединится к "коалиции бронетехники" для оказания помощи Киеву
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерении Лиссабона присоединиться к "коалиции бронетехники" из нескольких других государств-членов НАТО для оказания помощи Киеву. Об этом говорится на странице португальского Минобороны в соцсети Facebook*.
Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев ранее заявил, что стартовали работы "коалиции бронетехники" при участии Польши, Германии, Великобритании, Швеции и Италии. По его словам, задача объединения состоит в усилении возможностей ВСУ в части бронированной техники, поставок бронемашин, боеприпасов для них, ремонта и технического обслуживания парка.
Отмечается, что соглашение было подписано министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Орбан раскрыл планы НАТО по созданию новых баз для поддержки Украины