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Пошлина на экспорт пшеницы с 19 июня снизится до 2754,1 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы с 19 июня снизится до 2754,1 рублей за тонну - 14.06.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы с 19 июня снизится до 2754,1 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 июня сократится до 2754,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:31+0300

2024-06-14T18:31+0300

2024-06-14T18:31+0300

экономика

пшеница

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 июня сократится до 2754,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 235,6 доллара за тонну, на ячмень - 167,9 доллара, на кукурузу - при цене 172,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 июня, составляет 2845,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пшеница, пошлина на экспорт пшеницы