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В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом
В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом
Российский лидер Владимир Путин озвучил по-настоящему мирное предложение по урегулированию кризиса на Украине. Его инициатива комплексная, очень глубокая и... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:26+0300
2024-06-14T18:26+0300
дмитрий песков
владимир путин
сво
украина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин озвучил по-настоящему мирное предложение по урегулированию кризиса на Украине. Его инициатива комплексная, очень глубокая и конструктивная, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На вопрос о том, являются ли озвученные условия ультиматумом, Песков ответил "Известиям": "Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива".Ранее Владимир Зеленский истолковал предложения Москвы как ультиматум. Днем 14 июня российский лидер заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев примет эти условия, Москва "незамедлительно, буквально в ту же минуту" остановит боевые действия.
https://1prime.ru/20240614/ultimatum-849192989.html
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дмитрий песков, владимир путин, сво, украина
Дмитрий Песков, Владимир Путин, СВО, УКРАИНА
18:26 14.06.2024
 
В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом

Песков: мирное предложение Путина по Украине не является ультиматумом

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин озвучил по-настоящему мирное предложение по урегулированию кризиса на Украине. Его инициатива комплексная, очень глубокая и конструктивная, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На вопрос о том, являются ли озвученные условия ультиматумом, Песков ответил "Известиям": "Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива".
Ранее Владимир Зеленский истолковал предложения Москвы как ультиматум. Днем 14 июня российский лидер заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев примет эти условия, Москва "незамедлительно, буквально в ту же минуту" остановит боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
17:40
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСВОУКРАИНА
 
 
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