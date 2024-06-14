https://1prime.ru/20240614/predlozhenie-849194558.html

В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом

В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле отказались считать мирную инициативу Путина ультиматумом

Российский лидер Владимир Путин озвучил по-настоящему мирное предложение по урегулированию кризиса на Украине. Его инициатива комплексная, очень глубокая и... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:26+0300

2024-06-14T18:26+0300

2024-06-14T18:26+0300

дмитрий песков

владимир путин

сво

украина

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин озвучил по-настоящему мирное предложение по урегулированию кризиса на Украине. Его инициатива комплексная, очень глубокая и конструктивная, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На вопрос о том, являются ли озвученные условия ультиматумом, Песков ответил "Известиям": "Это неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива".Ранее Владимир Зеленский истолковал предложения Москвы как ультиматум. Днем 14 июня российский лидер заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только Киев примет эти условия, Москва "незамедлительно, буквально в ту же минуту" остановит боевые действия.

https://1prime.ru/20240614/ultimatum-849192989.html

украина

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дмитрий песков, владимир путин, сво, украина