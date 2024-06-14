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Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо
Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо - 14.06.2024, ПРАЙМ
Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо
Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T22:26+0300
2024-06-14T22:26+0300
2024-06-14T22:26+0300
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ООН, 14 июн — ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине."То, что он предложил.... Я не видел это все, но то, что я видел, это просто не будет приемлемым для международного сообщества", — отметил он журналистам. 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
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сша, оон, владимир путин, мирные переговоры, украина
Политика, США, ООН, Владимир Путин, мирные переговоры, УКРАИНА
Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо
Миссия США в ООН: условие Путина по Украине неприемлемо для мирового сообщества
ООН, 14 июн — ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине.
"То, что он предложил.... Я не видел это все, но то, что я видел, это просто не будет приемлемым для международного сообщества", — отметил он журналистам.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
До последнего украинца. Песков объяснил, почему инициативу Путина отвергли