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Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо

Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо - 14.06.2024, ПРАЙМ

Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T22:26+0300

2024-06-14T22:26+0300

2024-06-14T22:26+0300

политика

сша

оон

владимир путин

мирные переговоры

украина

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ООН, 14 июн — ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине."То, что он предложил.... Я не видел это все, но то, что я видел, это просто не будет приемлемым для международного сообщества", — отметил он журналистам. 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.

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сша

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сша, оон, владимир путин, мирные переговоры, украина