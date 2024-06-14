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Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо
Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо - 14.06.2024, ПРАЙМ
Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо
Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T22:26+0300
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политика
сша
оон
владимир путин
мирные переговоры
украина
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ООН, 14 июн — ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине."То, что он предложил.... Я не видел это все, но то, что я видел, это просто не будет приемлемым для международного сообщества", — отметил он журналистам. 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
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сша, оон, владимир путин, мирные переговоры, украина
Политика, США, ООН, Владимир Путин, мирные переговоры, УКРАИНА
22:26 14.06.2024
 
Миссия США в ООН: предложение Путина по Украине неприемлемо

Миссия США в ООН: условие Путина по Украине неприемлемо для мирового сообщества

© Фото : UN Photo/Loey FelipeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
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ООН, 14 июн — ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине.
"То, что он предложил.... Я не видел это все, но то, что я видел, это просто не будет приемлемым для международного сообщества", — отметил он журналистам.
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
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ПолитикаСШАООНВладимир Путинмирные переговорыУКРАИНА
 
 
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