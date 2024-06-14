АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в мае

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки

покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.