АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в мае

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Май 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
0,399
3,767
3,987
8,154
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
0,399
2,803
0,400
3,602
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
0,685
0,173
0,858
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт.ч
0,280
3,414
3,694
Фактический отпуск мощности
Май 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
1,975
4,062
8,804
14,842
1
Прочие потребители
млн. кВт
1,975
2,066
0,736
4,777
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
1,105
0,203
1,308
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт
0,891
7,865
8,757
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