ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в мае

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Май 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
2,817
23,976
31,260
58,052
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
2,817
17,521
6,798
27,137
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
1,615
2,599
4,214
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,091
0,015
0,106
5
Население
млн. кВт.ч
4,749
21,847
26,596
Фактический отпуск мощности
Май 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
13,927
34,123
88,946
136,997
1
Прочие потребители
млн. кВт
13,927
14,956
19,365
48,249
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
3,545
3,649
7,193
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,323
0,000
0,323
5
Население
млн. кВт
15,300
65,933
81,232
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