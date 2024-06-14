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Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам - 14.06.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам
Измайловский районный суд Москвы вынес приговор четырем аферистам из банды телефонных мошенников. Об этом сообщили РИА Новости в суде. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:24+0300
2024-06-14T11:24+0300
2024-06-14T11:24+0300
происшествия
суд
условный срок
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Измайловский районный суд Москвы вынес приговор четырем аферистам из банды телефонных мошенников. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Отмечается, что Сазонову Ивану, Окорие Валентину суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. "В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считается условным, с испытательным сроком четыре года", — пояснила собеседница агентства. Еще двоим фигурантам — Мурату Магеррамову и Никите Потемкову — вынесли приговор в виде словного срока на 2 и 1,5 года соответственно. Суд установил, что в сентябре прошлого года фигуранты, узнавая от неустановленного соучастника адреса потерпевших, прибывали к ним и забирали денежные средства, якобы для внесения их сбережений на "безопасный счет". При этом потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, передавали последним денежные средства, предварительно снятые со вкладов и накопительных счетов, после чего курьеры с места преступления скрывались и распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более семи миллионов рублей. Исковые требования потерпевших судом были удовлетворены в полном объёме.
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суд, условный срок
Происшествия, суд, условный срок
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам
Суд в Москве приговорил телефонных мошенников к условным срокам от 1,5 до 4 лет
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Измайловский районный суд Москвы вынес приговор четырем аферистам из банды телефонных мошенников. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Отмечается, что Сазонову Ивану, Окорие Валентину суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. "В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считается условным, с испытательным сроком четыре года", — пояснила собеседница агентства.
Еще двоим фигурантам — Мурату Магеррамову и Никите Потемкову — вынесли приговор в виде словного срока на 2 и 1,5 года соответственно.
Суд установил, что в сентябре прошлого года фигуранты, узнавая от неустановленного соучастника адреса потерпевших, прибывали к ним и забирали денежные средства, якобы для внесения их сбережений на "безопасный счет".
При этом потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, передавали последним денежные средства, предварительно снятые со вкладов и накопительных счетов, после чего курьеры с места преступления скрывались и распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более семи миллионов рублей. Исковые требования потерпевших судом были удовлетворены в полном объёме.
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